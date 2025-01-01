强大的零售促销视频制作工具为您的商店服务
即时为您的营销活动生成视频。使用我们的专业模板和场景创建令人惊叹的零售促销视频。
制作一个45秒的吸引人促销视频，目标是为寻求创新内容解决方案的市场营销专业人士服务。视频需要保持简洁、专业的视觉美感，并由一个友好、口齿清晰的AI化身担任代言人。音频应清晰且信息丰富，明确传达营销信息。这种方法突显了HeyGen的AI化身如何轻松传递引人入胜的叙述。
制作一个节奏快、吸引眼球的15秒视频，适合电商店主在社交媒体上宣布限时促销。视觉风格必须直接且令人兴奋，使用快速剪辑和醒目的文字叠加，配以说服力强、充满活力的旁白，传达紧迫感。这个简短但有影响力的视频展示了用户如何轻松使用HeyGen的旁白生成功能来定制他们的信息。
开发一个60秒的信息视频，面向希望提高社交媒体参与度和可访问性的内容创作者。视频应具有友好且动态的视觉呈现，清晰解释新产品或服务，并配有引人入胜的配乐。重要的是，视频必须包含显著且准确的字幕，以迎合多样化的观看偏好，展示HeyGen自动生成字幕的能力，以扩大影响范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的促销视频的制作？
HeyGen让您能够轻松生成引人入胜的促销视频，适用于任何营销活动。我们直观的视频制作工具和先进的AI编辑工具让您能够制作在社交媒体上脱颖而出的高质量内容。
我可以使用HeyGen的预制模板快速制作营销视频吗？
可以，HeyGen提供多样化的专业模板，适用于各个行业和营销活动。您可以轻松使用拖放编辑器自定义这些模板，以快速高效地生成视频。
HeyGen提供哪些AI编辑工具来增强我的视频内容？
HeyGen强大的AI编辑工具包括多语言的真实AI旁白和自动字幕生成。这些功能帮助您创建具有精致专业感的动态解说视频或产品视频。
HeyGen如何确保我的促销视频与我的品牌形象一致？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志、特定颜色和字体直接整合到促销视频中。这确保您生成的每个视频在所有营销活动中都保持一致且专业的品牌形象。