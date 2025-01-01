零售促销视频生成器：即时创建引人入胜的视频
通过引人入胜的宣传视频提升您的营销活动和产品发布，利用HeyGen强大的语音生成功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个高能量的15秒促销视频，宣布零售品牌的限时抢购活动，目标是社交媒体平台上寻找优惠的购物者。采用快节奏的视觉风格，配以动态剪辑、醒目的动画文字叠加和激动人心的音效，以营造紧迫感。利用HeyGen丰富的模板和场景库，快速组装一个视觉上引人注目的广告视频，用于您的营销活动。
开发一个信息丰富的45秒解释视频，展示一项新的B2B服务，面向潜在的企业客户和技术精通的消费者。视频应具有简洁、极简的视觉美学，配以清晰的分步骤动画和友好、权威的叙述声音。使用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成整个视频内容，将您的详细说明转化为全面的商业营销视频。
制作一个温馨的20秒零售促销视频，用于季节性节日活动，目标是向公众提供节日优惠。视觉风格应采用温暖、吸引人的色彩和欢快的背景音乐，传达快乐和社区感。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能，确保普遍的可访问性和清晰的沟通，使您的广告视频在所有社交媒体渠道上产生影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的宣传视频的制作？
HeyGen通过其直观的AI视频编辑器，让用户轻松创建引人入胜的宣传视频。利用我们的AI驱动工具和庞大的模板库，为您的所有营销活动和产品发布制作高质量的内容，提升您的创意想法并简化视频制作流程。
HeyGen为营销宣传提供了哪些种类的模板？
HeyGen提供了一个全面的专业设计模板库，包括社交媒体、产品视频和销售活动的特定选项。我们的拖放编辑器允许快速定制，使您可以轻松创建适用于任何平台的惊艳营销宣传。
HeyGen能否将AI语音和自动字幕整合到我的宣传视频中？
当然可以，HeyGen的AI驱动工具能够无缝整合逼真的AI语音和自动字幕，提升您的宣传视频的可访问性和覆盖面。这简化了视频编辑过程，确保您的信息对全球观众清晰且引人入胜。
在使用HeyGen创建宣传视频时，如何保持品牌形象？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您轻松将品牌标志、颜色和特定视觉元素整合到所有宣传视频中。这确保了您的营销活动的一致性，并在您创建的每个产品视频中加强品牌的存在感。