零售宣传视频生成器：利用AI视频提升销售
通过利用我们直观的模板和场景，轻松制作适用于任何平台的高转化率零售视频广告。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态宣传视频，目标受众为营销专业人士和电商商店，突出快速创建引人注目的营销视频。采用快节奏、欢快的视觉风格，配以吸引人的背景音乐和友好的AI配音，强调通过使用多样化的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，快速制作出令人惊艳的零售宣传内容的效率。
为产品经理和电商卖家创建一个简洁的30秒产品展示视频，重点介绍HeyGen如何作为强大的零售宣传视频生成器。美学风格应简洁、以产品为中心，配以高质量的视觉效果，并由一个有说服力的AI虚拟形象传递关键信息。突出AI虚拟形象在展示各种产品特性和实现快速内容迭代方面的多功能性。
生成一个90秒的解释视频，面向数字营销专家和零售内容创作者，说明使用HeyGen在各种社交媒体渠道上的技术优势。呈现信息丰富且专业的视觉风格，展示不同的纵横比调整和导出选项，结合精确的字幕/说明文字和独特的AI配音，确保零售宣传内容的最大可访问性和平台适应性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen强大的AI视频编辑器允许您直接从脚本生成引人入胜的宣传视频。它利用了从脚本到视频的高级功能和AI配音，使得专业视频制作对营销专业人士来说变得触手可及。
我可以在HeyGen视频中自定义品牌和视觉元素吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和其他视觉资产。这确保了您的零售宣传视频生成器输出在所有社交媒体渠道上保持一致和专业的外观。
AI虚拟形象在HeyGen视频生成过程中扮演什么角色？
HeyGen利用逼真的AI虚拟形象来传达您的信息，消除了传统拍摄的需求。结合动态模板和自动字幕/说明文字，这大大简化了高转化率零售视频广告和产品视频的制作。
HeyGen是支持多种内容格式的在线视频编辑器吗？
是的，HeyGen是一个全面的在线编辑器，提供创建多样化内容的能力，如解释视频和营销视频。它支持灵活的纵横比，并提供丰富的媒体库，包括素材视频，确保您的输出在任何平台上都得到优化。