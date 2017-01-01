零售产品视频生成器：快速创建惊艳视频
使用AI为电商创建惊艳的产品视频。快速将文本转化为视频脚本，实现可扩展的高质量内容创作。
想象一个时长45秒的时尚视频，面向市场经理和数字代理，展示HeyGen的“AI产品视频生成器”如何简化“可扩展视频创作”。视觉风格应现代且充满动感，展示不同产品示例之间的流畅过渡，并配以专业、自信的旁白。突出利用“AI虚拟人”和“从脚本到视频”功能生成一致且高产量的视频内容所带来的效率提升。
制作一个沉浸式60秒“产品演示视频”叙述，面向产品发布团队和创新品牌，展示一款新科技产品，采用电影般的视觉风格和丰富、细致的声音设计。视频应通过展示如何使用HeyGen的“语音生成”和“字幕/字幕”功能轻松实现“多语言支持”来强调全球影响力，使产品能够接触到多元化的国际市场。语气应具有激励性，并展示不同语言的多样化AI虚拟人。
开发一个快节奏的30秒“电商产品视频”，面向社交媒体营销人员和内容创作者，旨在吸引各个平台的注意力。视觉美学应时尚且视觉吸引力强，采用鲜艳的色彩和快速、引人入胜的剪辑，并配以现代、快节奏的背景音乐。强调HeyGen的“媒体库/素材支持”如何实现快速内容创作，以及“纵横比调整和导出”如何确保在Instagram Reels、TikTok和YouTube Shorts上的最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我在产品视频创作中的创意过程？
HeyGen的AI产品视频生成器让您能够使用AI创建引人入胜的产品视频，提供丰富的视频模板库和AI虚拟人，将您的创意愿景变为现实。这个平台作为一个直观的产品视频制作工具，简化了从概念到完成的整个制作过程。
HeyGen适合可扩展的电商产品视频创作吗？
是的，HeyGen专为可扩展的视频创作而设计，允许企业高效地制作大量电商产品视频。其用户友好的在线视频编辑器提供简单的定制选项和拖放编辑器，使专业视频制作变得易于访问且快速。
AI虚拟人和脚本在HeyGen的产品视频制作器中如何运作？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和AI驱动的自动生成脚本来简化产品演示视频和其他产品视频的创建。用户可以将文本转化为引人入胜的视频内容，配以逼真的语音解说，增强产品展示的影响力。
我可以使用HeyGen为不同平台和语言定制产品视频吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制和简单的定制功能，以便为任何平台或受众量身定制您的产品视频。通过多语言支持和强大的字幕选项，您可以有效地覆盖全球市场，使您的电商产品视频具有普遍影响力。