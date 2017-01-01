零售入职视频制作工具：更快培训员工
通过引人入胜的视频改变零售入职。轻松使用我们的AI化身创建专业培训内容，吸引您的员工。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的90秒培训视频，面向新零售员工和现有店长，展示客户服务的最佳实践。视觉风格应明亮现代，结合各种模板和场景以保持观众的参与度。音频应为友好、清晰的旁白，并辅以精确的字幕/说明，以确保无论环境如何，观众都能理解这段由AI驱动的培训视频中的每一个重要细节。
为现有的零售销售助理开发一个45秒的引人入胜的视频，重点介绍新产品发布及其关键特性。采用快节奏、信息丰富的视觉风格，结合媒体库/库存支持中的相关产品图像。叙述应通过清晰、热情的AI旁白传达，使更新感觉至关重要且易于消化，作为持续入职视频的一部分。
专为一线零售员工设计一个简洁的30秒视频，演示如何在销售点处理常见的客户询问。视觉方法应直接且以行动为导向，突出逐步说明。视频需要易于适应不同的屏幕格式，利用纵横比调整和导出，并利用从脚本到视频的功能快速更新内容，作为此零售入职视频制作解决方案的一部分。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何简化零售入职的AI培训视频制作？
HeyGen利用先进的AI将您的文本脚本转化为专业的AI培训视频。您可以选择各种AI化身并利用从文本到视频的功能，简化自动化视频生成过程，以实现有效的零售入职。
我可以定制AI入职视频以匹配我的品牌形象吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入到入职视频中。我们的可定制模板和丰富的媒体库确保您的内容完美符合公司视觉指南，用于客户入职和员工入职。
HeyGen提供哪些技术功能来生成多语言入职内容？
HeyGen通过其强大的文本转语音和AI旁白支持多语言培训内容创建。您还可以为多种语言生成准确的字幕，确保您的员工入职视频在全球范围内具有可访问性和影响力。
HeyGen的AI自动化如何提升我的零售入职视频制作？
HeyGen的AI自动化显著提高了视频制作的效率。它允许快速内容更新和可扩展的视频生成，确保您的零售入职视频库保持最新和吸引人，而无需大量的手动视频编辑。