零售营销视频制作工具：提升您的销售和参与度
立即创建令人惊叹的零售营销视频。利用AI化身传递引人入胜的个性化信息，实现最大影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在这个60秒的营销视频中，AI化身将介绍您品牌的故事和独特卖点。专为潜在投资者设计，这个引人入胜的叙述采用电影视觉风格，并配以专业生成的旁白。利用HeyGen的文字转视频功能，最大化参与度。
通过一个30秒的动态宣传视频吸引社交媒体用户的注意。利用HeyGen的媒体库/素材支持，结合生动的素材视频和引人入胜的动画。通过动画文字覆盖突出特别优惠，旨在提高观众参与度并推动销售。
使用HeyGen的字幕/说明功能，为您的销售团队开发一个全面的2分钟视频培训指南。专为内部员工量身定制，这个信息丰富的视频结合了清晰简洁的视觉效果和逐步解释，并配以专业的音频背景以促进理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频创作如何增强零售营销策略？
HeyGen的AI视频创作工具通过提供可定制的模板和AI化身简化了零售营销视频的制作。这些功能帮助品牌快速制作出与观众产生共鸣的引人入胜的内容，确保每个视频都具有专业水准。
HeyGen提供哪些功能来创建个性化视频信息？
使用HeyGen，用户可以利用AI化身和旁白生成来创建个性化的视频信息。结合品牌控制和丰富的媒体库，您可以根据品牌的身份完美定制内容。
我可以使用HeyGen创建适合社交媒体的视频吗？
可以，HeyGen提供各种视频模板和适合社交媒体平台的比例调整选项。这确保了您的内容在不同渠道上看起来最佳，使您的品牌形象更具影响力。
HeyGen在AI视频创作方面提供了哪些创意能力？
HeyGen提供了从脚本到视频的文本转换、动画和大量素材视频等工具，使用户能够轻松精准地实现创意愿景。