零售教育概览视频制作工具：AI驱动的学习
将复杂概念转化为引人入胜的培训视频。利用HeyGen的AI虚拟人实现动态和个性化的学习体验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒教育视频，针对零售经理和培训部门，展示如何轻松构建全面的培训模块。采用简洁、信息丰富的视觉风格，配以平静的背景音乐，突出“从脚本到视频”的强大功能，通过实用的“模板和场景”简化学习。
为零售市场团队和品牌经理制作一个充满活力的30秒视频，强调“定制您的视频”以保持品牌一致性的能力。视觉和音频风格应现代且充满活力，使用动态图形和热情的AI配音，同时展示“媒体库/素材支持”和“字幕/说明”的无缝集成。
为零售助理和客户服务团队制作一个75秒的视频，详细介绍使用“AI视频创作”的特定客户互动场景。视觉风格应以故事为导向且温暖，由友好的“AI虚拟人”以对话语气呈现，展示“纵横比调整和导出”如何确保内容在任何设备上都能呈现出色。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的解释视频？
HeyGen的AI视频创作平台使您能够使用AI虚拟人、配音生成和丰富的视频模板，将脚本转化为动态的解释视频。您可以轻松定制视频内容，以吸引观众并提升您的营销策略。
使用HeyGen进行AI视频创作的流程是什么？
在HeyGen中，文本到视频的创作过程非常简化；只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟人，并通过各种场景和素材定制您的视频。其用户友好的界面使得即使是复杂的培训视频也能轻松创建专业视频。
HeyGen可以用于开发零售教育概览视频或培训内容吗？
当然可以，HeyGen是一个出色的教育视频制作工具，能够高效地制作高质量的零售教育概览视频和培训视频。利用AI虚拟人和文本到视频的功能，有效地教育您的客户和员工。
HeyGen提供哪些视频定制选项？
HeyGen提供强大的工具来定制您的视频内容，包括品牌控制、场景的拖放编辑器和媒体库。这使您能够根据特定的品牌要求定制动画视频，并创造独特的视觉体验。