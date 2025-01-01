创建一个引人注目的60秒专业视频简历，专为寻求企业职位的求职者设计。视觉风格应简洁且具有企业感，展示一个光线良好的演示空间和专业着装，同时音频应保持吸引人且清晰的语音。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您准备好的脚本无缝转换为精美的视频，有效突出您的关键资历和经验，使您脱颖而出。

