补货公告视频制作器：通过AI视频提升销售
快速生成病毒式补货提醒，使用自定义语音解说，将产品图片转化为即时销售。
为寻求更详细产品信息的客户设计一个引人注目的30秒补货视频，强调他们如何定制购买。使用HeyGen的“模板和场景”中的预制模板开始，结合高质量的产品图片和友好的语音解说，突出关键特性和可用性，鼓励客户迅速回到您的商店。
制作一个精致的45秒公告视频，不仅宣布您的补货，还加强您品牌的独特身份，吸引忠实和新客户。使用HeyGen的“AI虚拟人”直接且专业地传达令人兴奋的消息，并配以清晰的“字幕/说明”，确保可访问性和强烈的品牌记忆。
制作一个动态的60秒促销视频，针对所有社交媒体平台的最大影响力，旨在达到病毒式内容的地位。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松创建一个关于补货的引人入胜的叙述，然后使用“纵横比调整和导出”功能，完美地将视频适配于Instagram Reels、YouTube Shorts和TikTok，确保广泛的覆盖和即时行动。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI TikTok商店补货视频生成器如何帮助创建病毒式内容？
HeyGen强大的AI TikTok商店补货视频生成器使您能够快速制作引人入胜的补货公告视频。利用动态文本动画、激动人心的语音解说和紧迫的文本覆盖，创建能推动即时销售并在社交媒体平台上吸引观众注意的病毒式内容。
HeyGen有哪些功能使其成为各种营销活动的有效公告视频制作器？
HeyGen提供了一整套视频编辑工具，包括丰富的视频模板和广泛的媒体库，简化了制作有影响力的公告视频的过程。您可以自定义视频以符合您的品牌，添加动态文本动画，并整合库存镜头以适应任何营销活动或产品发布。
HeyGen能否在没有丰富视频编辑经验的情况下高效创建高质量的促销视频？
当然可以！HeyGen利用AI轻松将您的脚本转化为令人惊叹的促销视频。凭借其直观的拖放编辑器、专业模板、AI语音解说和自动字幕，HeyGen使任何人都能快速创建专业级的促销视频，提升他们的营销效果。
HeyGen如何支持在不同社交媒体平台上分享定制视频？
HeyGen允许您为各种社交媒体平台定制您的公告和促销视频，支持不同的纵横比。一旦您的视频通过AI视觉效果和文本动画完善，您可以轻松导出并直接分享，以吸引您的观众并提高所有社交渠道的参与度。