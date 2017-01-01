使用我们的餐厅宣传视频生成器创建惊艳广告

快速制作专业的社交媒体宣传视频。通过从脚本到视频功能，立即将您的脚本转化为引人入胜的视频。

制作一个30秒的活力宣传视频，目标是本地美食爱好者，展示我们餐厅的新季节性菜品。视觉风格应明亮且充满活力，包含诱人的食物准备和最终呈现的特写镜头，并配以欢快、现代的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能，提供清晰诱人的菜品独特风味描述，打造一段不可抗拒的餐厅营销内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的欢迎视频广告，专为寻求温馨用餐体验的家庭和情侣设计，突出我们餐厅的温馨氛围。视觉效果应展现温暖的灯光、舒适的座椅和顾客的真诚微笑，并辅以柔和的环境爵士乐。利用HeyGen的媒体库/素材支持，增强室内景观镜头，并使用此餐厅宣传视频生成器创建一个引人入胜的社交媒体帖子。
示例提示词2
制作一个60秒的营销活动视频，面向团体和活动策划者，宣布我们即将举行的“意大利风味”主题之夜。视觉呈现应充满活力和节日气氛，通过装饰、食物和人们的欢愉捕捉意大利文化的精髓，并配以庆祝性的民间音乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将我们的活动细节无缝转化为引人入胜的视觉故事，以实现有效的视频广告。
示例提示词3
为对我们餐厅独特故事感兴趣的顾客制作一个20秒的AI宣传视频，简要介绍我们的主厨及其烹饪理念。视觉和音频风格应个人化且略带纪录片风格，具有温暖、邀请的语调和柔和的背景音乐。考虑使用HeyGen的模板和场景快速建立视觉叙事，确保使用字幕/说明清晰传达主厨的热情和关键信息，提供幕后真情流露的亲切一瞥。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

餐厅宣传视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建惊艳的餐厅宣传视频，推动参与并吸引新客户。

1
Step 1
选择模板
从一系列专业设计的模板和场景中选择，专为有影响力的餐厅营销而设计，简化您的创作过程。
2
Step 2
上传您的媒体
通过上传您餐厅独特的照片和视频个性化您的宣传视频，或利用我们广泛的媒体库获取高质量的视觉效果。
3
Step 3
生成语音
通过AI生成专业语音，增强您的信息，为餐厅的宣传视频提供清晰且引人入胜的旁白。
4
Step 4
导出您的视频
以各种纵横比渲染您完成的宣传视频，确保其完美优化以便在社交媒体平台和广告活动中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户体验

使用AI开发真实的推荐视频，有效展示积极的用餐体验，建立信任并吸引更多顾客。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的餐厅宣传视频？

HeyGen的AI宣传视频制作工具使餐厅能够快速制作惊艳的宣传视频内容。利用我们多样的模板和AI化身，打造与您的观众产生共鸣的社交媒体视频和营销活动。

是什么让HeyGen成为企业直观的AI宣传视频制作工具？

HeyGen提供了一个用户友好的在线编辑器，具有拖放界面，使AI视频生成功能对每个人都可访问。我们的AI简化了视频创作，让您可以专注于创意愿景，而无需技术复杂性。

HeyGen能为我的视频广告和营销活动提供定制元素吗？

当然可以。HeyGen支持对您的视频广告进行广泛的定制，包括AI生成的语音、自动字幕以及访问丰富的素材库。您还可以整合品牌控制，以保持一致的品牌形象。

使用HeyGen可以多快制作出高质量的宣传视频内容？

HeyGen显著加快了视频创作过程，使您能够在几分钟内生成高质量的宣传视频内容。我们的AI视频编辑器和从文本到视频的功能，加上预设计的模板，使专业视频制作高效且简单。