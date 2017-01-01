使用我们的餐厅菜单视频生成器创建惊人的菜单

制作引人入胜的数字菜单，配以令人惊叹的视觉效果。我们的模板和场景功能使视频编辑变得简单，从而提升您的销售。

为餐厅老板制作一个充满活力的30秒视频，展示诱人的新季节菜单，快速剪辑菜肴，明亮的灯光和欢快的背景音乐，利用HeyGen的“模板和场景”快速组装出令人惊艳的视觉效果。这款“视频菜单制作器”内容将吸引顾客并宣布令人兴奋的美食更新。

示例提示词1
想象一个为餐厅市场营销人员量身定制的45秒精致广告，旨在突出餐厅的特色“数字菜单”，以优雅的慢动作镜头展示精美摆盘的食物，温暖的灯光和专业的“语音生成”讲述故事，伴随着柔和的爵士音乐，打造真正“引人入胜的内容”，讲述您的品牌美食故事。
示例提示词2
为小型咖啡馆或小餐馆老板制作一个20秒的宣传视频，宣传每日特价或限时优惠，配以活力流行音乐、俏皮的屏幕文字和快速的过渡。利用HeyGen的“字幕/说明”功能确保“在线菜单创建器”生成的优惠信息清晰传达，最终目标是快速有效地“提升销售”。
示例提示词3
这个60秒的“餐厅菜单视频生成器”演示非常适合餐饮连锁店，旨在以干净、专业的视觉风格展示整个菜单，配以平静的器乐背景音乐和清晰的项目描述。可以轻松使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能进行定制，以适应各种数字显示器，帮助在多个地点无缝“定制菜单”。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

餐厅菜单视频生成器如何工作

轻松将您的静态菜单转变为动态、引人入胜的视频内容，以吸引顾客并通过令人惊叹的视觉效果展示您的产品。

1
Step 1
选择一个模板
首先从各种专业菜单模板中选择一个，以展示您的美食。我们的模板和场景为您的数字菜单提供基础。
2
Step 2
定制您的内容
利用直观的拖放编辑器添加您的菜单项、描述和价格。我们的在线菜单创建器允许轻松调整以适应您的品牌。
3
Step 3
通过视觉和声音增强
使用我们的语音生成功能添加引人入胜的音频，使您的菜肴栩栩如生，补充您令人惊叹的视觉效果。
4
Step 4
生成并导出
完成您的视频菜单制作器创作，并以多种格式导出您的新数字菜单。使用纵横比调整和导出功能优化适合任何显示器。

使用案例

设计视觉上激励的数字菜单

利用AI为数字标牌创建令人惊叹的视频菜单，以视觉上吸引人和引人入胜的内容激励食客。

常见问题

HeyGen如何帮助餐厅老板创建令人惊艳的视频菜单？

HeyGen通过预设计的模板和AI驱动的工具，帮助餐厅老板创建视觉上令人惊艳且引人入胜的视频菜单。您可以轻松地使用您的品牌定制菜单，并利用AI虚拟形象，确保您的产品真正脱颖而出并吸引注意。

HeyGen提供哪些功能来定制数字菜单？

HeyGen为您的数字菜单提供强大的定制选项，包括添加您的标志和特定颜色的品牌控制。其直观的平台允许轻松的视频编辑，您可以利用丰富的媒体库和纵横比调整来完美定制适合任何显示器的菜单。

HeyGen的AI驱动工具能否增强我餐厅的视频菜单？

当然可以。HeyGen利用AI驱动的工具，如从脚本到视频的文本转换和语音生成，来创建动态视频菜单。您甚至可以包括AI虚拟形象，并利用自动字幕，使您的引人入胜的内容更具可访问性和吸引力，帮助提升销售。

HeyGen创建适合数字标牌的在线菜单的流程是什么？

HeyGen通过其直观的平台和多样的菜单模板简化了在线菜单的创建过程。您可以轻松选择一个模板，使用媒体库添加您的内容，然后导出优化后的视频菜单，适用于数字标牌或其他平台，并进行精确的纵横比调整。