餐厅指南视频生成器：制作诱人的宣传片

轻松通过从脚本到视频功能制作引人入胜的餐厅视频，将菜单变成令人垂涎的故事。

98/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个精致的45秒短视频，针对计划特别晚餐的情侣或家庭，使用HeyGen的模板和场景，优美地展示餐厅的优雅氛围，配以温暖的灯光、柔和的音乐和引人入胜的AI驱动故事叙述。
示例提示词2
开发一个真实的60秒社交媒体宣传片，展示真实的顾客评价，针对重视真实体验的食客；使用自然光线、清晰的音频以及由HeyGen生成的字幕/说明文字，以确保最大程度的可访问性和影响力。
示例提示词3
制作一个高影响力的15秒餐厅广告，介绍新的季节性菜单项，专为在社交媒体上冲动浏览的食客设计，采用时尚现代的视觉效果和充满活力的音乐，HeyGen的从脚本到视频功能确保视频信息的清晰和专业质量。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

餐厅指南视频生成器的工作原理

轻松制作引人入胜的专业质量短视频餐厅视频和广告，吸引更多食客，展示您的美食佳肴，通过AI驱动的故事叙述。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的餐厅指南文本或脚本。利用我们的从脚本到视频功能，立即将您的想法转化为动态视觉叙述，为引人入胜的内容奠定基础。
2
Step 2
选择视觉效果和品牌
通过从广泛的模板和场景中进行选择来个性化您的视频。使用品牌控制应用您品牌的独特颜色和标志，以确保一致和专业的外观。
3
Step 3
生成语音和字幕
通过多种语言的语音生成增强可访问性和参与度。添加字幕/说明文字，确保您的信息能够传达给更广泛的观众，优化社交媒体上的静音观看。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频并以各种格式导出，优化适合不同平台。利用纵横比调整功能，完美适配您的专业质量视频，用于社交媒体宣传或餐厅广告。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示顾客评价

.

将顾客评价转化为引人入胜的AI驱动视频，建立信任和信誉，突出愉快的用餐体验。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我的餐厅制作引人入胜的营销视频？

HeyGen是一个AI视频生成器，专为餐厅制作专业质量的视频。利用其从脚本到视频的功能、AI化身和诱人的视觉效果，创建引人注目的社交媒体宣传片和广告，吸引食客的注意。

HeyGen在生成短视频餐厅视频方面有什么优势？

HeyGen的直观界面和模板使短视频内容的快速制作成为可能。轻松生成引人入胜的餐厅广告或顾客评价视频，具备语音生成和适合各种平台的纵横比调整等功能。

HeyGen能否将我的餐厅品牌融入AI生成的视频中？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您无缝整合餐厅的标志和颜色。这确保了每个AI驱动的故事视频，从指南到宣传广告，都保持一致和专业的视觉形象。

我可以用HeyGen的AI视频生成器制作哪些类型的美食营销视频？

使用HeyGen，您可以制作多种专业质量的视频，包括餐厅广告、菜单展示，甚至是AI YouTube Shorts。利用其媒体库、字幕和AI化身，为任何数字营销策略制作有影响力的内容。