再培训视频生成器：用AI提升您的员工技能
提升您的技能提升和再培训计划。生成引人入胜的培训视频，使用逼真的AI化身，提高学习者的参与度并节省时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工制作一个简洁的45秒培训视频，专注于技能提升和再培训计划，采用简洁、信息丰富的视觉风格和清晰简明的音轨，通过从脚本到视频的功能轻松生成。
开发一个引人入胜的30秒合规培训模块，面向全体员工，具有专业的视觉美感和冷静的指导性AI旁白，并通过自动字幕/字幕增强可访问性。
想象一个动态的90秒视频，面向学习与发展经理，突出展示使用自定义模板创建引人入胜内容的简便性，结合流畅、激励人心的视觉效果和激励性的音轨，借助丰富的媒体库/素材支持。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的创建过程？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，能够快速将脚本转换为高质量的培训视频。用户可以利用逼真的AI化身和无缝的从脚本到视频功能，大大加快学习与发展的内容制作。
HeyGen能否高效地为大型团队制作再培训视频内容？
是的，HeyGen是一个强大的再培训视频生成器，专为可扩展性而设计，使组织能够轻松创建广泛的技能提升和再培训内容。其AI驱动的工具通过自定义模板和一致的品牌化，快速制作，非常适合大规模团队部署。
HeyGen提供哪些功能来增强电子学习中的学习者参与度？
HeyGen通过逼真的AI化身、动态AI旁白和精确的字幕/字幕等功能增强电子学习中的学习者参与度。此外，该平台支持品牌控制和多样化的模板和场景，以创建引人入胜且令人难忘的教育内容。
HeyGen适合多样化的学习与发展需求，如入职培训和合规培训吗？
当然。HeyGen是一个多功能平台，非常适合广泛的学习与发展需求，包括全面的入职培训计划和必要的合规培训。其AI驱动的工具允许快速创建定制的视频内容，使用从脚本到视频的功能和高质量的AI化身。