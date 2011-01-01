AI再培训视频生成器助力快速技能提升
利用AI加速员工技能提升。使用我们的从脚本到视频功能将文本转换为引人入胜的培训视频。
想象一个45秒的动态视频，专为学习与发展专家设计，旨在加速新软件采用的基础培训视频。视觉风格应快速且富有表现力，展示HeyGen的模板和场景的快速切换，配以清晰且充满活力的旁白生成，突出关键功能和优势。
开发一个90秒的信息视频，针对需要制作易于访问的员工培训视频的企业培训师。视觉美学应干净且包容，结合HeyGen媒体库/库存支持的多样化素材。确保字幕/说明在整个视频中显著显示，以支持多样化的学习需求并提高理解力。
为内容创作者制作一个简洁的30秒视频，旨在制作在各个平台上都具有影响力的入职视频。视觉风格应现代且清晰，配以自信且鼓舞人心的声音。强调使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种社交媒体或内部渠道的内容，展示这个AI视频生成器如何简化多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI培训视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，通过将文本转换为引人注目的视觉效果，简化了员工培训视频的制作。用户可以利用AI虚拟形象和强大的脚本编辑器快速创建高质量内容，使其成为高效的再培训视频生成器。
HeyGen提供哪些技术功能来定制培训内容？
HeyGen提供强大的技术功能，如自定义品牌、多语言支持以实现全球覆盖，以及无缝的LMS集成以便于部署。它还包括字幕/说明和纵横比调整与导出等基本工具，以确保培训视频满足多样化需求。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成以进行培训交付？
是的，HeyGen支持LMS集成，允许将您的员工培训视频顺利部署到现有的学习平台中。这一功能确保AI生成的内容，包括SCORM包，可以轻松管理和分发，以实现有效的企业培训。
HeyGen提供哪些工具来创建引人入胜的培训视频？
HeyGen提供先进的AI语音合成功能和逼真的HeyGen虚拟形象，以创建引人入胜的培训视频，增强学习者的参与度。其全面的媒体库和直观的编辑功能允许进行复杂的视觉叙事和专业级的教学视频。