居民入驻视频制作器：简化欢迎视频

轻松创建个性化的入职视频，通过AI化身吸引新居民，提供一致且专业的欢迎。

为新公寓居民创建一个60秒的欢迎视频，视频风格温暖且信息丰富，友好的AI化身将引导他们了解主要设施和程序，所有内容均通过HeyGen的文本转视频功能高效生成，确保从居民入驻视频制作器中获得一致且专业的欢迎。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新技术员工设计一个45秒的个性化入职视频，展示现代且引人入胜的视觉风格，配以欢快的背景音乐。该视频应使用HeyGen的模板和场景快速介绍公司文化和关键团队成员，清晰的语音生成使信息易于获取且令人难忘。
示例提示词2
使用视频入职平台为首次使用者制作一个简洁的30秒新软件介绍，采用简洁、充满活力的视觉风格和清晰的指导语气。利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关视觉效果，并添加字幕/说明以增强核心功能的可访问性和理解。
示例提示词3
为订阅服务的新客户开发一个90秒的入职视频，旨在通过富有故事性的视觉风格和富有同情心的语音解说来吸引观众。这个AI视频生成项目应利用HeyGen的AI化身引导用户完成初始旅程，确保通过设备的最佳观看效果，并通过调整纵横比和导出实现有效的入职。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

居民入驻视频制作器的工作原理

使用先进的AI工具高效创建引人入胜的个性化入职视频。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的书面居民入职脚本转化为动态视频。只需粘贴您的文本，我们的平台将利用先进的“文本转视频”功能生成初始视频草稿，确保为所有新居民提供清晰且一致的信息。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的“AI化身”库中选择来个性化居民入职体验。选择最能代表您社区的化身，它将以自然的表情和声音传达您的信息，使入职过程更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
应用品牌元素
通过在视频中应用您的“品牌控制”来保持一致的社区形象。轻松添加您的标志、社区颜色和其他视觉资产，确保每个居民入职视频完美符合您的品牌指南，创造专业且一致的外观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的个性化居民入职视频，并轻松“扩展入职”工作。以多种格式和纵横比导出您的视频，然后轻松在您首选的平台上分享，确保每位新居民都能获得一致且高质量的新家介绍。

使用案例

最大化入职参与度

利用AI驱动的视频和AI化身及文本转视频功能，使居民培训更具互动性和记忆性。

常见问题

HeyGen如何提升我的入职视频？

HeyGen通过AI驱动的视频创作转变传统入职流程，让您轻松制作个性化的入职视频。利用AI化身，将文本转化为视频，并利用可定制的模板和场景，有效吸引新客户或员工。

HeyGen有哪些功能使其成为有效的AI视频生成器？

HeyGen的AI视频生成器提供了先进的功能，如逼真的AI化身和无缝的文本转视频功能。您还可以生成语音解说并应用品牌控制，确保为可扩展的入职流程提供一致且专业的信息。

我可以使用HeyGen大规模创建个性化的入职视频吗？

可以，HeyGen旨在帮助您高效地为客户和员工创建个性化的入职视频。利用其模板和品牌控制，为不同的受众定制内容，同时保持高产量。

HeyGen如何支持企业的全面视频入职？

作为一个强大的视频入职平台，HeyGen提供了满足您所有需求的工具，从创建引人入胜的员工入职内容到信息丰富的客户入职指南。它包括AI化身、文本转视频和自动字幕等功能，确保视频的专业性和可访问性。