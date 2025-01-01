您的居民信息视频生成器，确保清晰沟通
通过我们先进的从文本到视频创建功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的公益广告视频，节省大量成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个简洁的60秒解释视频，针对现有居民的新废物管理指南，使用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面政策转化为易于理解的视觉格式。视频应采用干净、专业的视觉风格，配有屏幕文字高亮显示，并以冷静、权威的声音清晰传达规定，通过嵌入字幕确保理解。
制作一个吸引人的30秒公益广告视频，宣传即将到来的本地慈善活动，利用HeyGen的多样化视频模板和场景，呈现出动态、视觉吸引力强的效果。视频应包含快速剪辑和活泼的音乐，由热情、充满活力的旁白推动，旨在吸引社区参与并通过突出活动的关键细节来鼓励参与。
开发一个紧急的15秒安全警报视频，针对所有居民关于即将发生的本地道路封闭，利用HeyGen的从脚本生成内容的能力，快速在各种社交平台上发布。视觉风格必须清晰且高对比度，使用简单的图形快速传达关键信息，配以严肃、直接的声音，并通过调整纵横比和导出优化适合不同的纵横比。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频项目？
HeyGen通过提供一系列动态AI虚拟形象和多功能视频模板，赋予创意，使用户能够快速将想法转化为引人入胜的教育内容或解释视频格式，配以专业的演讲者。
HeyGen的从文本到视频创建过程是怎样的？
HeyGen通过将您的脚本直接转换为AI视频生成器，配备自然的AI语音生成功能，简化了内容制作过程。与传统视频方法相比，这种从文本到视频的创建方法显著减少了制作时间，并提供了可观的成本节约。
HeyGen能否支持多语言公益广告视频的制作？
当然可以，HeyGen支持快速制作面向多元化受众的公益广告视频。凭借强大的多语言支持和AI语音生成技术，非营利组织和机构可以高效地在各种社交平台上传达重要的居民信息。
HeyGen如何确保生成视频的专业品牌形象？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将自定义标志、颜色和字体无缝集成到您的视频中。这确保了从解释视频到内部沟通的每一段内容都保持一致且专业的品牌形象，并具有流畅的过渡效果。