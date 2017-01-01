经销商培训视频生成器：创建引人入胜的课程

快速将脚本转换为专业培训视频，使用HeyGen的从脚本到视频功能，节省时间并确保高质量内容。

制作一个吸引人的45秒视频，专为新经销商设计，展示HeyGen如何成为终极经销商培训视频生成器。采用充满活力和现代感的视觉风格，并配以清晰、引人入胜的旁白。视频应突出HeyGen多样化模板和场景的易用性和即时影响，展示如何快速启动高质量培训内容的创作。

示例提示词1
制作一个时长30秒的视频，面向市场营销专业人士，展示AI视频生成器的强大功能。视觉风格应创新且专业，并配以友好且清晰的旁白。此视频将展示HeyGen的AI虚拟形象如何将脚本生动呈现，使复杂概念变得易于理解且引人入胜。
示例提示词2
为内容创作者和小企业主开发一个信息丰富的60秒视频，强调使用用户友好工具的简化视频创作。保持简洁且亲切的视觉风格，并配以鼓励性的旁白。重点展示HeyGen的从脚本到视频的直观功能，展示如何轻松将书面内容转化为专业视频，并自动生成字幕。
示例提示词3
为企业培训师和教育工作者制作一个专业的50秒视频，突出为多元化受众制作高质量培训内容。视觉呈现应权威且亲切，并配以清晰明了的旁白。此视频将强调HeyGen强大的旁白生成功能，支持多语言，确保信息在全球范围内产生共鸣。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

经销商培训视频生成工作原理

使用AI驱动的视频生成器转变您的培训方法，快速高效地为经销商创建引人入胜且有效的内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的培训内容。利用文本到视频转换的强大功能，只需粘贴您的脚本，我们的平台将立即开始将您的文字转化为动态视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一位作为您的培训主持人。这将个性化您的内容，并确保一致的传递，而无需真人主持。
3
Step 3
添加专业旁白
通过专业的旁白生成提升您的视频，确保清晰且引人入胜的叙述。您还可以使用集成的品牌控制应用品牌的独特颜色和标志，打造统一的外观。
4
Step 4
导出您的培训视频
生成您的高质量培训内容，准备部署。一旦完成，导出您的视频为多种格式，以便无缝集成到您的LMS或直接分享，高效地覆盖您的经销商网络。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂产品培训

将复杂的产品细节分解为易于理解的视频片段，确保经销商快速掌握关键信息。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创作培训视频？

HeyGen通过多种可定制的培训视频模板和逼真的AI虚拟形象，轻松生成高质量的培训内容。这简化了创作过程，使视频创作更具视觉吸引力和影响力。

是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频生成器？

HeyGen利用先进的文本到视频转换和专业旁白生成，快速将脚本转化为动态视频。这个AI视频生成器显著减少了制作时间，为企业提供了大量时间节省。

HeyGen能否在生成的视频中定制品牌元素？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将您的标志和品牌颜色融入培训视频中。其用户友好的工具还支持多种语言，确保全球内容的一致性品牌形象。

HeyGen适合生成经销商培训视频吗？

当然。HeyGen是创建引人入胜的经销商培训视频和支持入职及人力资源计划的理想AI视频平台。其功能简化了大规模生产一致且高质量的培训内容。