经销商入职视频制作工具：快速、简单、有效
快速为合作伙伴创建专业入职视频，并通过惊艳的AI化身提升销售支持。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的教学视频，针对负责培训新合作伙伴的销售经理，重点介绍使用HeyGen创建有效入职视频的强大功能。视频应采用友好但权威的视觉风格，使用干净、简约的背景和清晰的屏幕文字，配以温暖、鼓励的旁白。强调通过使用逼真的“AI化身”传递关键培训要点的个性化和参与度。
为寻求高效入职解决方案的小企业主创建一个60秒的吸引人宣传视频，展示如何简单快速地创建入职视频。视觉美学应明亮且吸引人，使用一致的品牌色彩和动态图形传达易用性，配以充满活力和吸引力的旁白。展示HeyGen丰富的“模板和场景”，轻松启动视频创作。
为探索创新工具的营销团队制作一个30秒的有影响力的视频，解释为什么HeyGen是提升内容策略的首选AI视频制作工具，特别是产品演示视频。视觉呈现应时尚高科技，使用流畅的过渡并清晰展示产品功能，配以自信、清晰的音轨。突出无须专业配音人才即可生成精美叙述的“语音生成”功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何成为有效的经销商入职视频制作工具？
HeyGen让您轻松创建入职视频，利用可定制的视频模板、AI化身和AI语音。这个简化的过程确保您的经销商获得引人入胜且一致的培训，提升他们的合作成功率。
是什么让HeyGen成为理想的商业培训AI视频制作工具？
HeyGen将脚本转化为动态的AI生成视频，配以逼真的AI化身和专业的AI语音。这使企业能够高效地制作高质量的培训视频和员工入职内容，并通过强大的品牌控制保持品牌一致性。
我可以轻松将现有的培训材料转换为引人入胜的入职视频吗？
当然可以。HeyGen创新的从脚本到视频功能让您可以快速将书面内容转化为引人入胜的AI生成视频。您可以通过AI化身和语音生成功能自定义这些视频，以确保专业且有影响力的学习体验。
HeyGen如何确保其AI生成视频的品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志、品牌色彩和自定义字体整合到所有AI生成的视频中。结合大量专业视频模板，这确保每个入职视频或培训模块都与您公司的视觉识别完美契合。