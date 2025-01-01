远程工作培训视频生成器：利用AI提升团队技能

通过逼真的AI化身革新远程入职和知识共享，吸引您的新员工。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段30秒的快速培训视频，演示远程团队的新软件功能。内容应从文本到视频脚本中轻松提取，动态且信息丰富，利用自动字幕和快速、时尚的视觉风格，快速教育现有员工关于更新内容。
示例提示词2
创建一段60秒的指导视频，详细说明关键的远程入职流程，面向人力资源专业人士和团队负责人。视频应利用HeyGen的媒体库/库存支持中的专业模板和场景，以清晰、令人安心的语调和专业的视觉风格，直观地展示每个步骤，确保顺畅的知识传递。
示例提示词3
设计一段50秒的激励视频，面向远程团队成员，强调保持生产力和工作生活平衡的最佳实践。利用生成式AI功能，视频应包含一个AI化身，以自信的语调传递振奋人心的信息，并通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台，呈现出充满活力和视觉吸引力的风格，以激励观众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

远程工作培训视频生成器的工作原理

使用AI化身、文本到视频和动态编辑，轻松创建引人入胜的专业培训视频，简化远程入职和知识共享。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先编写您的培训内容。平台允许您使用先进的文本到视频功能直接将文本脚本转换为视频，简化内容创作。
2
Step 2
选择您的数字主持人
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌。这些数字化身将传递您的培训内容，使其对您的远程员工更具吸引力和个性化。
3
Step 3
添加AI语音解说和视觉效果
通过专业的AI语音解说增强您的视频，确保清晰一致的旁白。您还可以整合相关的视觉效果或屏幕录制，以有效地说明复杂概念。
4
Step 4
生成并分享您的视频
一旦您的培训视频完成，生成带有自动字幕的版本以提高可访问性。轻松与您的远程团队分享高质量的培训视频，实现无缝的知识传递。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的欢迎和激励视频

轻松制作引人入胜的新员工欢迎视频和激励内容，以促进联系并提升远程工作环境中的士气。

常见问题

HeyGen如何简化多样化内容需求的AI视频创作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了内容创作。通过利用文本到视频的功能和生成式AI，您可以快速将脚本转化为引人入胜的视频，配有AI语音解说，使视频制作流程极为高效。

HeyGen的数字化身能否增强创意视频内容？

当然可以，HeyGen逼真的数字化身是创造高度吸引人和富有创意的视频内容的核心。这些化身由生成式AI驱动，为您的视频增添专业气息，非常适合从欢迎视频到教育教程，甚至社交媒体视频的各种用途。

我可以用HeyGen的平台制作哪些创意视频格式？

HeyGen凭借其多功能工具，能够创建多种创意视频格式。您可以制作视觉丰富的视频教程、引人注目的宣传内容、激励视频等，所有这些都可以轻松调整纵横比并进行强大的品牌控制。

HeyGen是否提供用于专业视频制作的动态编辑功能？

是的，HeyGen提供强大的AI视频编辑软件，具有动态编辑功能，确保清晰的结构和高质量的视频输出。平台的模板和广泛的媒体库支持使得无需复杂的传统编辑即可进行复杂的视频创作，简化您的视频制作工作流程。