远程工作入职视频制作器：轻松实现虚拟入职
为远程团队创建引人入胜的欢迎视频，并通过可定制的模板和场景提升员工保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源团队和招聘经理设计一段60秒的信息视频，展示有效员工入职的最佳实践。视觉风格应现代且简洁，使用专业模板和场景展示入职旅程的各个阶段。利用HeyGen的语音生成功能传达清晰简洁的信息，确保所有虚拟入职材料的一致性。
制作一段30秒的动态培训视频，面向远程团队负责人，提供成功的虚拟入职会议的快速提示。视觉风格应注重行动，快速剪辑和文字叠加突出关键要点。使用HeyGen的脚本转视频和字幕功能，确保即使在无声观看时也能获得清晰的信息。
开发一段90秒的激励欢迎视频，强化公司文化和价值观。视觉和音频风格应具备电影感和品牌感，结合HeyGen媒体库/库存支持的高质量素材，与公司的美学相符。视频还应考虑不同平台的纵横比调整和导出，使其成为员工保留工作的多功能资产。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强新员工的远程工作入职视频？
HeyGen简化了专为远程团队和虚拟入职设计的引人入胜的入职视频的创建。我们的AI驱动功能和视频模板帮助企业开发全面的员工入职体验，从而提高员工保留率。
HeyGen提供哪些工具来创建新员工的欢迎视频？
HeyGen让您能够使用AI化身和丰富的视频模板制作个性化且引人入胜的欢迎视频。通过强大的品牌控制，您可以确保每个视频都完美契合公司对新员工的身份认同。
HeyGen的AI化身可以用于制作有效的培训视频吗？
当然可以，HeyGen的AI化身非常适合制作有影响力的培训视频和视频教程，确保一致且专业的传递。我们的AI驱动功能将复杂内容简化为易于理解的格式，提升所有员工的学习体验。
在HeyGen中定制带有公司品牌的入职视频是否容易？
是的，HeyGen提供直观的品牌控制，使您能够轻松将公司的标志、颜色和字体融入所有入职视频。我们丰富的视频模板库进一步简化了定制过程，确保品牌信息的一致性。