远程培训视频工具：AI驱动的学习

通过我们的从脚本到视频功能，轻松创建引人入胜的员工培训视频，赋能您的远程团队。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的教程视频，面向产品经理和技术写作人员，演示如何轻松使用远程培训视频工具创建逐步用户指南。视觉和音频风格应现代且信息量大，利用从脚本到视频的功能自动生成内容，增强同步字幕/说明以提高可访问性，并配有动态欢快的背景音乐。
示例提示词2
为企业主和部门主管制作一个简洁的30秒宣传视频，突出建立全面培训视频库以进行持续员工培训的好处。视觉美学应吸引人、明亮且充满活力，利用各种模板和场景展示不同的培训模块，结合多样的媒体库/素材支持，创造视觉丰富的内容。
示例提示词3
为运营经理和团队领导制作一个实用的45秒解释视频，说明如何使用远程培训视频工具将标准操作程序转化为有效的培训视频。视觉和音频风格应传达效率和清晰度，专注于实际应用，配合平静且引导性的语音生成，展示无缝的纵横比调整和多平台导出。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

远程培训视频工具的工作原理

通过引人入胜的AI驱动培训视频，简化远程团队的员工入职和技能发展。

1
Step 1
创建您的培训视频
首先选择一个专业模板或使用我们直观的培训视频制作界面从头构建场景。输入您的核心培训内容，您可以在后续轻松自定义。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一位来讲述您的培训内容。这允许个性化的视频响应，并在所有教学内容中保持一致的呈现风格。
3
Step 3
应用品牌和字幕
整合公司的品牌控制，包括标志和特定品牌颜色，以确保所有视频文档与您的企业形象一致。自动生成字幕以提高可访问性。
4
Step 4
导出并分享您的培训
利用纵横比调整和多种导出选项优化您的视频以适应不同平台。轻松与您的远程团队分享完成的员工培训视频，或将其集成到您的学习管理系统中。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

将复杂的教育主题和程序简化为易于理解的视频内容，增强远程学习和理解。

常见问题

HeyGen如何作为现代企业的远程培训视频工具？

HeyGen是领先的生成式AI平台，帮助企业快速创建专业培训视频和全面的视频文档。它通过先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，简化了远程团队的入职和员工培训。

我可以使用HeyGen创建哪些类型的视频文档和指南？

使用HeyGen，您可以轻松制作各种形式的视频文档，包括详细的逐步用户指南、广泛的教程视频库和清晰的标准操作程序。我们的平台集成了AI虚拟形象和从文本到视频的功能，简化了全面员工培训材料的创建过程。

HeyGen如何简化高质量培训视频的制作？

HeyGen通过其先进的生成式AI平台简化了培训视频制作过程。用户可以将脚本转换为专业视频，配有AI虚拟形象和逼真的语音，大大缩短了从入职到详细逐步用户指南的制作时间。

我可以将HeyGen创建的培训视频与公司形象相匹配吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您在所有培训视频中加入您的标志和特定品牌颜色。这确保了您的视频文档和教程视频库内容始终反映公司的专业形象。