远程培训视频生成器：创建引人入胜的课程
使用AI化身和L&D模板即时制作专业的员工培训和操作指南。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工开发一个90秒的员工培训模块，涵盖基本的公司安全协议。采用引人入胜和友好的视觉风格，使用多样化的AI化身和集成的信息图表，并通过HeyGen的配音生成确保清晰的沟通。视频应利用L&D模板以便快速部署。
为终端用户制作一个2分钟的操作指南，解释新软件功能的设置过程。视频应采用逐步互动的视觉风格，配有屏幕文本，并利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关视觉效果。确保生成精确的字幕/说明文字，以增强可访问性并帮助创建全面的操作指南。
为内部销售团队设计一个简洁的45秒销售支持视频，介绍新产品的优势。视觉风格需要动态且激励人心，采用由引人注目的AI化身呈现的谈话头。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松适应各种平台的内容，提升销售支持。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化技术培训AI视频的创建？
HeyGen的生成式AI平台允许用户将脚本转化为专业的AI视频，利用逼真的AI化身和AI语音生成器来简化技术培训视频的制作。这一功能使其成为高效的远程培训视频生成器。
HeyGen为全球培训内容提供了哪些高级技术功能？
HeyGen提供了自动字幕等高级功能，并支持超过140种语言，确保全球培训视频的全面可访问性。其强大的编辑工具进一步使您能够精确控制和定制远程培训材料。
HeyGen可以用于创建操作指南和L&D模板吗？
是的，HeyGen提供多种L&D模板，旨在简化引人入胜的员工培训视频和逐步用户指南的创建。这个平台非常适合快速高效地开发全面的培训材料。
HeyGen提供了哪些工具来简化视频创建和分发？
HeyGen通过其直观的编辑器增强团队协作，允许无缝的内容创建。智能分享、浏览器扩展和桌面应用等功能确保专业的AI生成视频可以轻松分发和管理于远程团队。