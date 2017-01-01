远程团队视频制作：共同创建专业视频
通过AI驱动的工具实现无缝实时协作，帮助您的团队使用从脚本到视频的功能创建专业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和营销专业人士制作一个简洁的60秒视频，展示AI视频代理在制作引人注目的广告中的强大功能。该视频应采用现代、时尚的视觉美学，音频风格应信息丰富且略显未来感。强调使用HeyGen的“AI化身”和多样化的“模板和场景”如何将概念转化为有效的在线视频编辑体验。
为软件培训师和IT支持人员开发一个全面的2分钟教程视频，以最清晰的方式解释复杂的技术程序。视觉和音频风格应为解释性、精确且逐步进行，保持冷静的态度。展示HeyGen如何促进屏幕录制视频与自动生成的“字幕/说明”相结合，并通过其“媒体库/库存支持”中的相关视觉效果增强理解。
想象一个为企业沟通团队和人力资源部门设计的动态75秒视频，说明如何有效管理内部公告的工作流程编排。视觉风格应有条理且适合企业，音频语调应引人入胜。展示HeyGen如何提供适用于各种平台的“纵横比调整和导出”功能，以及使用专业的“模板和场景”，促进团队成员之间的实时协作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进远程团队的视频创作？
HeyGen为远程团队提供了一个全面的在线视频编辑器，简化了整个视频创作过程。其功能支持实时协作和工作流程编排，是理想的远程团队视频制作工具。
HeyGen有哪些AI驱动的视频制作工具？
HeyGen提供先进的AI驱动工具，包括逼真的AI化身和无缝的从脚本到视频转换。您还可以利用其强大的语音生成功能来增强视频内容。
HeyGen能否支持多样化的媒体和品牌需求？
是的，HeyGen支持丰富的媒体库，并提供全面的品牌控制，确保您的专业视频与您的身份一致。您可以利用各种模板和场景高效创建精美内容。
HeyGen是否提供灵活的输出选项和多平台支持？
当然。HeyGen支持多平台发布，并提供灵活的纵横比调整和导出功能，适用于各种渠道。此外，它可以自动生成转录和字幕，提高所有观众的可访问性。