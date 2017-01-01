通过远程团队培训视频生成器提升学习效果

更快生成专业的员工培训视频。只需将您的脚本转化为引人入胜的内容，使用从脚本到视频的功能。

为新入职的远程团队成员制作一段60秒的引人入胜的入职视频，特别针对人力资源经理和团队负责人。该视频应展示专业的AI虚拟形象介绍公司文化和基本工具，利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成技术，呈现一致、友好和现代的视觉风格。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件开发人员制作一段90秒的技术技能发展教程，介绍新的编码框架。视频应具有指导性和详细的视觉风格，配以平静、解释性的音频，利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保准确性和一致性，并附有清晰的字幕。
示例提示词2
为学习与发展专家设计一段2分钟的内部视频文档，解释新的项目管理流程。这个企业化和有组织的视频应结合媒体库中的自定义品牌元素，利用HeyGen的模板和场景，呈现简洁的美学风格，并进行各种平台的长宽比调整和导出。
示例提示词3
为特定部门成员和新员工创建一段45秒的动态软件工具演示。视频应具有吸引力，配以充满活力的语音和清晰的屏幕文字，使用HeyGen视频模板构建，并具备精确的语音生成和字幕功能，提供逐步学习体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

远程团队培训视频生成器的工作原理

使用先进的AI快速为您的远程团队创建引人入胜且一致的培训视频，确保清晰的沟通和有效的技能发展。

1
Step 1
创建您的培训脚本
通过将您的培训脚本粘贴到文本到视频生成器中，轻松生成视频内容。我们的AI将把您的文本转化为口语对话，形成远程团队培训视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一位来主持您的培训课程。将您选择的虚拟形象与合适的视频模板和场景结合，增强您的内容视觉效果，使其对远程学习者更具吸引力。
3
Step 3
应用品牌和可访问性
通过加入自定义品牌元素，如公司标志和颜色，增加视频的专业性和精致感。启用自动字幕和说明文字，增强所有团队成员的可访问性，确保信息清晰。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过选择合适的长宽比并以所需格式导出，完成您的培训视频。您高质量的品牌培训视频现在已准备好与远程团队分享，以实现有效的入职和技能发展。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念

将复杂的内部流程、软件教程或公司政策分解为易于理解且引人入胜的视频内容，适用于远程团队。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建高质量的远程团队培训视频？

HeyGen作为一个强大的“AI视频生成器”，使团队能够快速制作引人入胜的“员工培训视频”。其先进的功能使其成为理想的“远程团队培训视频制作工具”，确保在分布式工作团队中实现一致和有效的“技能发展”。

HeyGen在生成视频内容方面采用了哪些先进的AI功能？

HeyGen利用复杂的“AI虚拟形象”和强大的“文本到视频生成器”将脚本转化为动态视觉效果。这包括一个“AI语音生成器”，能够生成自然的旁白，使复杂主题易于理解。

HeyGen能否帮助保持品牌一致性并加速视频制作？

当然可以，HeyGen提供多种“视频模板”和“自定义品牌”控制，确保所有“培训视频”与公司形象一致。这使得内容创建快速且“视频文档”在整个组织中保持一致。

HeyGen为培训视频提供了哪些可访问性功能？

HeyGen自动为所有视频生成准确的“字幕”，提高了多样化观众的理解力和可访问性。这一功能对于有效的“员工培训视频”至关重要，有助于清晰传达信息。