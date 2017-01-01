远程入职生成器：设计引人入胜的旅程
通过定制AI化身为新员工创建个性化入职流程，提升员工参与度，节省时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源经理和团队负责人创建一个60秒的教学视频，展示如何通过远程入职清单生成器显著节省时间。该视频应具有清晰的信息图表风格的视觉效果和自信的解说，有效传达使用文本转视频功能生成定制清单的便捷性。
为潜在客户制作一个30秒的宣传视频，展示个性化计划如何在员工入职第一天就提升员工参与度。视觉风格应引人入胜且充满活力，展示可定制选项，配以热情且清晰的旁白，强调使用预设计模板和场景快速创建的好处。
专为新员工开发一个40秒的入职视频，旨在有效介绍公司文化。该视频应具有温暖、吸引人的视觉效果，利用HeyGen的媒体库/素材支持展示多样且易于共鸣的场景，配以略显非正式但专业的旁白，真实地代表公司的精神。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI远程入职生成器？
HeyGen通过其先进的AI功能帮助人力资源经理创建引人入胜的远程入职视频。轻松生成带有AI化身和文本转视频功能的个性化计划，大大节省入职过程中的时间。
是什么让HeyGen成为有效的入职视频创建解决方案？
HeyGen提供了一个全面的平台，用于创建引人入胜的入职视频，增强员工参与度并让新员工融入公司文化。通过可定制的模板、AI化身和无缝的旁白生成，您可以快速制作专业的品牌内容。
HeyGen能帮助人力资源经理创建个性化的入职计划吗？
当然可以！HeyGen使人力资源经理能够设计完全可定制的个性化远程入职计划。利用HeyGen的功能，如模板和AI驱动的工具，生成一个互动的远程入职清单，满足每位新员工的特定需求，提升他们的体验。
HeyGen如何帮助人力资源团队节省入职视频制作时间？
HeyGen通过其端到端视频生成平台大大减少了创建入职内容所需的时间。人力资源经理可以高效地使用AI化身和预构建模板将文本转化为视频，简化整个过程以节省时间。