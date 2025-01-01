远程学习见解视频制作工具：提升参与度

通过我们的从脚本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的教育视频，非常适合课程创建者。

140/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段90秒的宣传视频，针对课程创建者，强调制作能够实现高学习者参与度的教育视频。视觉和音频风格应充满活力和动感，结合各种“模板和场景”以吸引观众，并通过富有表现力的“AI化身”传达关键点，利用引人入胜的“配音生成”使学习变得身临其境且有效。
示例提示词2
为教育工作者和教学设计师创建一段2分钟的教学视频，突出在在线课程中传递远程学习见解的最佳实践。视频应采用现代、易于访问的视觉美学，注重清晰度和易于理解，并配有精确的“字幕/说明文字”以确保所有学习者的可访问性。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”丰富内容，以有效地说明关键概念。
示例提示词3
为寻求高效AI视频制作解决方案以快速制作定制视频的企业设计一段45秒的公告视频。该视频应简洁且具有品牌特色，利用快速剪辑传达效率和影响力，并配有专业的“AI配音”。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”如何实现跨各种平台的无缝适应，确保一致的信息传递和视觉质量。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

远程学习见解视频制作工具的工作原理

利用AI将原始数据和脚本转化为引人入胜的教育视频，增强远程学习体验，为课程创建者和L&D经理提供更深入的见解。

1
Step 1
粘贴您的学习见解脚本
首先将您的教育内容或见解脚本直接粘贴到平台中。我们的“从脚本到视频”功能将自动开始将您的文本转换为视觉故事板，形成远程学习视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人和视觉效果
从多样的“AI化身”库中选择，并自定义其外观以匹配您的品牌。通过添加相关的素材媒体或上传您自己的素材来进一步增强您的视频，以有效地说明您的关键学习点。
3
Step 3
添加互动元素以提高参与度
通过在视频中直接加入测验和投票等功能来提高“学习者参与度”。平台的“互动视频”功能将被动观看转化为主动学习体验，收集有价值的见解。
4
Step 4
生成并分享您的见解视频
在脚本、视觉效果和互动元素就位后，生成您的成品视频。以各种格式导出，配有“字幕/说明文字”以确保可访问性，并在您选择的平台上分享，以便进行信息传递和教育。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

.

将复杂的远程学习见解和复杂主题转化为清晰、易于理解的教育视频，以提高理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化从文本创建AI视频的过程？

HeyGen利用先进的AI化身和自然的AI配音将脚本转化为引人入胜的视频，使专业内容的创建过程高效便捷。我们的平台提供端到端的视频生成，用户可以轻松地从文本制作定制视频。

HeyGen能帮助创建互动且引人入胜的教育视频吗？

是的，HeyGen使课程创建者和L&D经理能够轻松制作高度引人入胜的教育视频。利用我们多样的视频模板和定制视频来增强学习体验，提高学习者的参与度。

HeyGen提供哪些技术功能用于视频定制和可访问性？

HeyGen提供强大的功能，如自动字幕/说明文字，以确保所有学习者的可访问性。通过我们直观的拖放编辑器和品牌控制，您可以轻松定制视频以满足您的特定需求，并保持一致的品牌形象。

HeyGen的视频生成过程有多高效？

HeyGen简化了整个视频创建工作流程，提供由AI辅助的高效端到端视频生成解决方案。这使得远程学习见解视频制作者能够快速制作高质量内容，无需大量编辑，显著节省时间和资源。