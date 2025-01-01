无缝项目更新的远程开发视频制作工具
通过我们直观的从脚本到视频的文本功能，快速将文本转化为系统开发项目的专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为项目经理在远程协作环境中创建一个45秒的产品更新视频，突出我们远程视频录制软件的最新进展。采用动态且引人入胜的视觉风格，快速剪辑展示新功能，配以欢快的背景音乐和友好的AI语音。确保视频利用HeyGen的从脚本到视频的文本功能快速创建内容，并包含字幕以提高可访问性。
示例提示词2
为新加入远程开发团队的员工开发一个2分钟的入职培训视频，解释核心工作流程。视频应具有友好、逐步引导的视觉风格，结合开发工具的屏幕录制，并由清晰的AI旁白指导。利用HeyGen的可定制模板和场景，保持品牌一致性，并通过其AI视频制作功能高效生成高质量的教学视频内容。
示例提示词3
制作一个60秒的营销视频，面向寻求强大远程开发解决方案的潜在客户。视觉和音频风格应精致且视觉吸引力强，采用现代图形和专业的媒体库素材，配以震撼的音乐和引人注目的AI旁白。展示HeyGen如何通过灵活的纵横比调整和导出功能为各种平台创建专业视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的平台利用从脚本到视频的文本功能，根据您的内容即时生成视频场景，为您的项目奠定基础。
Step 2
添加引人入胜的AI虚拟形象
通过选择和自定义代表您的品牌或信息的AI虚拟形象，使您的脚本栩栩如生。这些虚拟形象将进行旁白，使您的视频高度吸引人。
Step 3
应用品牌元素
通过轻松应用您的自定义品牌控制（标志、颜色）确保品牌一致性。在整个视频中整合您的特定视觉识别，以获得精致、专业的外观。
Step 4
导出您的最终视频
在导出之前，通过添加自动字幕确保最大范围和可访问性。准备好后，轻松导出您的专业视频，以便在所有您想要的平台上进行部署。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化专业视频创作？
HeyGen的AI驱动平台让用户可以轻松生成专业视频，利用先进的AI虚拟形象并直接从脚本转换为视频，大大简化了整个视频创作流程。
HeyGen为视频输出提供哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及可定制的模板。用户还可以利用灵活的纵横比调整，并以4K分辨率导出高质量视频，确保成品的精致。
HeyGen能否增强创意团队的远程协作？
是的，HeyGen通过提供AI旁白和自动字幕功能支持创意团队的远程协作。这确保了清晰的沟通和高效的视频制作，使团队能够从任何地方无缝合作。
HeyGen使用什么技术流程进行脚本到视频的生成？
HeyGen采用复杂的从脚本到视频的文本技术，自动生成引人入胜的视频内容。这包括无缝集成AI虚拟形象和利用集成的旁白生成，提供流畅的端到端视频生成体验。