制作一个引人入胜的30秒视频邀请，作为特别场合的保存日期视频，确保客人兴奋地记住这个活动。利用HeyGen的AI化身传递个性化信息，增添独特而难忘的触感。视觉风格应优雅而庆祝，采用柔和的灯光和温暖的色调，并辅以振奋人心的旋律背景音乐，以激发朋友和家人之间的喜悦和期待。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒个性化提醒视频，用于服务续订，针对现有客户以提高客户保留率。视频应具有专业和可信赖的视觉风格，采用简洁的图形和清晰的品牌标识。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成简明的利益说明，确保每条信息都能有效传达，同时显著的字幕保证可访问性和理解。
示例提示词2
设计一个鼓舞人心的20秒短视频，针对正在培养个人习惯的人，提供每日激励提醒以保持正轨。视觉风格应充满活力和鼓励，结合HeyGen媒体库/库存支持中的动态动画和明亮、积极的图像。充满活力的欢快音轨，可能通过语音生成传递振奋人心的名言，将为观众注入活力和力量，使每日提醒成为自我提升的强大工具。
示例提示词3
制作一个动态的60秒群组视频蒙太奇，帮助朋友和家人记住珍贵的共享时刻，非常适合社交媒体平台。视觉风格应有趣、快节奏且充满感情，结合各种剪辑和照片，配以流畅的过渡和俏皮的图形。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应不同的社交渠道，确保最大程度的参与，并允许每个人无缝重温他们最喜欢的回忆，附加可选的引人入胜的语音生成。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

提醒视频制作器的工作原理

轻松制作有影响力且引人入胜的视频提醒，确保您的信息脱颖而出并被记住。

1
Step 1
选择模板
从多样化的预设计视频模板和场景库中选择，以启动您的提醒视频。这为您提供了专业的基础，节省时间和精力。
2
Step 2
添加您的信息
轻松输入您的提醒信息。我们的平台利用从脚本到视频功能直接从您的书面内容生成清晰而有影响力的旁白。
3
Step 3
添加引人入胜的视觉效果
通过引人注目的图像增强您的视频。从我们广泛的媒体库/库存支持中添加相关照片和视频剪辑，以在视觉上强化您的提醒并吸引注意力。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的提醒视频完美无瑕，使用灵活的纵横比调整和导出选项导出它。跨平台分享，以确保您的及时信息到达您的受众。

使用案例

通过激励提醒激发行动

制作激励性视频提醒以激励观众，鼓励行动，并保持个人或职业势头。

常见问题

HeyGen如何通过AI化身提升视频创意？

HeyGen通过允许您创建和使用逼真的AI化身来提升您的视频项目，这些化身可以传递个性化的视频信息。这些先进的AI化身能够有效激发情感并提高参与度，使您的内容更具影响力和难忘。

HeyGen为特别场合提供哪些创意模板？

HeyGen提供多样化的视频模板和场景，非常适合各种特别场合，从视频邀请到感人的群组视频蒙太奇。这些模板简化了有意义的礼物和惊喜视频的制作，无需高级编辑技能即可产生惊艳效果。

我可以在HeyGen视频中添加自定义媒体和动画吗？

当然可以，HeyGen允许您通过添加自己的图片、GIF和音乐来完全自定义您的视频，同时提供强大的媒体库。您还可以加入动态文本动画和各种视觉效果，以确保您的信息在创意上脱颖而出。

HeyGen如何简化引人注目的视频信息？

HeyGen通过其从脚本到视频的功能和高质量的语音生成简化了强大视频信息的创建。您可以轻松添加字幕以确保可访问性和清晰度，使您的提示原生视频创作高效且极具吸引力。