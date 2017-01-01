发布说明视频生成器：以视觉方式宣布更新
自动化引人入胜的产品更新。使用强大的从脚本到视频功能，轻松生成专业的发布说明视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的信息视频，面向技术作家和开发团队，展示全面发布说明的创建。视觉风格应简洁直接，使用专业模板和从脚本到视频的功能，呈现视觉上吸引人的更新，配以清晰简明的语音。
为小企业主和初创公司创始人设计一个30秒的动态视频，展示如何有效地突出新功能。视觉风格应现代友好，强调自定义选项，并使用适合各种平台的纵横比调整和导出，配以充满活力的视觉效果和愉悦的声音。
为SaaS公司和产品团队开发一个45秒的解决方案导向视频，展示发布说明视频生成器的高效性。视频应采用快速创新的视觉风格，利用字幕/说明和媒体库/库存支持，将复杂的说明转化为易于理解和引人入胜的视频内容，以自信的语气传递。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的产品更新的创建？
HeyGen使用先进的“AI发布说明生成器”技术，将您的文本更新转化为视觉上引人入胜的“发布说明视频生成器”内容。通过“从文本到视频”功能，您可以轻松创建包含逼真AI化身和动态场景的“引人入胜的产品更新”。
使用HeyGen的发布说明视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的“自定义选项”，以确保您的“软件发布说明视频制作器”输出与您的品牌一致。您可以利用“专业模板”，整合您的品牌元素，并从丰富的媒体库中选择，以创建“视觉上吸引人”的有影响力的视频。
HeyGen可以自动化生成发布说明视频的过程吗？
是的，HeyGen简化了视频创建过程，作为一个“AI产品发布说明生成器”，显著减少了手动工作。只需输入您的文本，我们的“AI驱动工具”就能快速生成一个精美的视频，帮助您高效地“生成发布说明”，无需广泛的视频编辑技能。
如何确保我用HeyGen生成的发布说明视频广泛可及？
HeyGen通过自动“字幕/说明”和灵活的导出选项，确保您的“全面发布说明”能够覆盖更广泛的受众。这使得您的“软件更新”在各个平台上都能传达“清晰的更新信息”，让所有用户都能理解和获取。