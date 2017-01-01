发布说明视频生成器：以视觉方式宣布更新

自动化引人入胜的产品更新。使用强大的从脚本到视频功能，轻松生成专业的发布说明视频。

为产品经理和市场团队创建一个45秒的动画解说视频，使用友好的AI化身以专业且充满活力的视觉风格和热情的配音生成，传递引人入胜的产品更新。视频应突出AI产品发布说明生成器如何简化沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的信息视频，面向技术作家和开发团队，展示全面发布说明的创建。视觉风格应简洁直接，使用专业模板和从脚本到视频的功能，呈现视觉上吸引人的更新，配以清晰简明的语音。
示例提示词2
为小企业主和初创公司创始人设计一个30秒的动态视频，展示如何有效地突出新功能。视觉风格应现代友好，强调自定义选项，并使用适合各种平台的纵横比调整和导出，配以充满活力的视觉效果和愉悦的声音。
示例提示词3
为SaaS公司和产品团队开发一个45秒的解决方案导向视频，展示发布说明视频生成器的高效性。视频应采用快速创新的视觉风格，利用字幕/说明和媒体库/库存支持，将复杂的说明转化为易于理解和引人入胜的视频内容，以自信的语气传递。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

发布说明视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动视频生成器，将您的产品更新轻松转化为引人入胜的视频内容，确保清晰的沟通和采用。

1
Step 1
输入您的发布说明
将您的产品更新或发布说明脚本直接粘贴到编辑器中。我们的高级从文本到视频功能将您的文本转化为动态视频内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
从多样化的AI化身和专业模板中进行选择。通过高质量的配音生成增强您的信息。
3
Step 3
使用品牌进行自定义
通过我们的直观品牌控制，整合您的标志和首选颜色，应用您品牌的独特身份。
4
Step 4
生成并分享您的视频
完成您引人入胜的发布说明视频，并以各种纵横比导出，准备立即在所有平台上分享。

使用案例

为新功能创建宣传视频

制作高效的AI视频，有效宣传和突出软件更新中的最新功能。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的产品更新的创建？

HeyGen使用先进的“AI发布说明生成器”技术，将您的文本更新转化为视觉上引人入胜的“发布说明视频生成器”内容。通过“从文本到视频”功能，您可以轻松创建包含逼真AI化身和动态场景的“引人入胜的产品更新”。

使用HeyGen的发布说明视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的“自定义选项”，以确保您的“软件发布说明视频制作器”输出与您的品牌一致。您可以利用“专业模板”，整合您的品牌元素，并从丰富的媒体库中选择，以创建“视觉上吸引人”的有影响力的视频。

HeyGen可以自动化生成发布说明视频的过程吗？

是的，HeyGen简化了视频创建过程，作为一个“AI产品发布说明生成器”，显著减少了手动工作。只需输入您的文本，我们的“AI驱动工具”就能快速生成一个精美的视频，帮助您高效地“生成发布说明”，无需广泛的视频编辑技能。

如何确保我用HeyGen生成的发布说明视频广泛可及？

HeyGen通过自动“字幕/说明”和灵活的导出选项，确保您的“全面发布说明”能够覆盖更广泛的受众。这使得您的“软件更新”在各个平台上都能传达“清晰的更新信息”，让所有用户都能理解和获取。