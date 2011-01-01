发布说明培训视频生成器：快速更新您的团队
自动化产品更新视频，并通过AI化身提供清晰的培训，实现引人入胜且高效的团队沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的信息性发布说明培训视频，专为需要快速了解最近平台增强功能的现有用户设计。视觉风格应简洁专业，使用平静的指导性旁白，并利用HeyGen的多样化模板和场景来清晰地构建信息。该视频将展示发布说明培训视频生成器的强大功能，通过视觉提示和易于理解的解说快速解释复杂的变化。
开发一个针对潜在B2B客户的30秒简洁宣传视频，突出新功能公告的高效创建。视觉风格应快速节奏，具有动态过渡和欢快的企业音乐，确保所有关键信息通过自动生成的字幕/说明清晰呈现。这展示了HeyGen如何简化产品更新的沟通，有效地向专业观众强调价值主张。
制作一个90秒的创意指导视频，面向产品经理，演示如何为不同受众定制产品发布说明。视觉风格应引人入胜且富有表现力，配有友好、亲切的解说员和定制背景音乐。利用HeyGen的媒体库/库存支持来增强视觉解释，并使用纵横比调整和导出功能为不同平台定制视频，确保个性化产品信息的广泛可访问性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创造具有创意的引人入胜的产品更新视频？
HeyGen通过AI化身和多种可定制的模板和场景，帮助您将产品发布说明转化为动态的产品更新视频。您可以轻松生成引人注目的视频内容，通过创意和专业的展示方式增强观众对新功能的参与度。
是什么让HeyGen成为新功能培训视频制作的有效工具？
作为领先的培训视频制作工具，HeyGen允许您通过将文本转化为视频轻松制作高质量的培训视频。利用AI化身和无缝的旁白生成功能，清晰专业地解释复杂的产品更新，使您的培训视频更具影响力。
我可以在HeyGen中自定义产品发布说明视频的外观吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以完美定制产品发布说明视频。选择多样化的模板和场景，确保您的产品更新与品牌形象一致并脱颖而出。
HeyGen是否自动化创建产品发布说明视频的过程？
是的，HeyGen作为AI产品发布说明生成器，通过其自动化功能简化了整个视频创建过程。我们的AI功能，包括文本转视频和旁白生成，自动将您的发布说明转化为专业视频，节省大量时间和精力。