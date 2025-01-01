发布说明视频制作：简化产品更新
通过动态AI化身提升您的产品更新，使复杂功能易于理解并吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有用户创建一段90秒的动态更新视频，采用现代、吸引人的视觉风格和充满活力的热情声音，详细介绍最近的“产品更新”。利用HeyGen的“AI化身”来展示这些改进，使公告更具个性化和视觉吸引力，同时高效传达新功能的价值。
为潜在新用户设计一段1分钟的“说明视频”，具有清晰的视觉美感和清晰合成的“语音生成”。该视频应演示快速创建产品公告的过程，展示平台的易用性及其无需复杂编辑即可快速生成高质量内容的能力，重点突出信息的速度和清晰度。
为开发人员和技术用户开发一段45秒的直接公告，采用清晰的技术视觉风格，屏幕文字强化关键点，介绍关键“新功能”。确保视频结合HeyGen的“字幕/说明文字”以帮助理解技术细节，使复杂信息易于理解，并强调最新增强功能的实际应用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化发布说明视频的制作？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为引人入胜的视频内容，作为智能AI产品发布说明生成器。只需输入您的产品更新，我们的AI工具就会生成专业的说明视频，配有逼真的AI化身和高质量的语音生成。
HeyGen为产品更新视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司标志、自定义颜色和独特的视觉元素整合到您的产品更新视频中。利用我们可定制的模板和场景，确保所有新功能公告保持一致的品牌形象。
HeyGen能否自动为视频添加字幕和说明文字？
是的，HeyGen会自动为所有发布说明视频生成准确的字幕和说明文字，提高可访问性和参与度。此功能确保您的产品更新清晰，并有效地覆盖更广泛的受众。
使用HeyGen生成新功能说明视频需要多长时间？
HeyGen通过其文本到视频功能和预设计的模板和场景显著加快新功能说明视频的制作。您可以快速将脚本转换为专业视频，几分钟内即可准备好发布和分享给您的观众。