推荐视频制作工具：用AI提升您的计划
使用AI化身讲述您的信息，增强您的推荐活动影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个针对市场营销人员和小企业主的45秒宣传视频，展示他们如何轻松制作引人入胜的推荐计划视频。视觉效果应明亮动态，快速剪辑并配有欢快的背景音乐，利用友好的"AI化身"引导观众选择和定制模板的过程。
为市场营销人员和内容创作者开发一个90秒的营销视频，解决快速视频制作的常见挑战。以一个相关的问题开始，然后过渡到以解决方案为导向的现代视觉风格，配以大胆的图形和清晰的解说，突出HeyGen的"模板和场景"如何提供AI驱动的工具，用于快速制作专业的营销视频。
制作一个详细的2分钟教学视频，供内部团队创建全面的培训视频，重点介绍文本到视频转换的效率。视觉风格应清晰有条理，结合屏幕共享和权威、冷静的AI语音，通过"语音生成"引导观众逐步创建重要的培训模块。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI驱动工具，包括文本到视频技术，将书面脚本转化为引人入胜的视频。用户可以从多样化的逼真AI化身中选择，并自定义其外观和声音，轻松创建专业内容。
我能否在HeyGen创建的视频中保持品牌形象？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和字体无缝融入视频中。利用可定制的模板，确保每个视频始终如一地反映您的独特品牌形象。
是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的有效AI视频制作工具？
HeyGen通过整合AI语音演员和文本到视频功能，支持从营销到培训视频的各种内容类型，成为强大的AI视频制作工具。这个强大的平台能够快速生成高质量的短视频，适用于不同的平台和目的。
HeyGen是否支持多语言和视频的无障碍功能？
是的，HeyGen提供强大的语音生成功能，提供多种语言和口音的AI语音演员。此外，该平台自动生成准确的字幕/说明文字，增强了更广泛观众的可访问性。