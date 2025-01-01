推荐系统更新视频制作工具，轻松更新计划
使用AI驱动的文本转视频功能，轻松创建引人入胜的视频，更新您的推荐计划，让客户保持知情和兴奋。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的激励视频，面向小企业主，展示使用我们的AI视频生成器进行视频创作的简便性。视觉风格应现代且图形简洁，配以对话式旁白，并通过HeyGen的专业模板和场景以及自动字幕/说明文字增强广泛的可访问性。
为现有客户制作一个60秒的友好教程视频，解释参与我们更新的推荐计划的好处，并鼓励客户推荐。视觉风格应具有鼓励性，配以柔和的背景音乐，利用HeyGen的语音生成功能进行清晰的旁白，并通过相关的媒体库/素材支持丰富场景。
想象一个45秒的流畅高效的演示视频，面向内容创作者和市场团队，突出他们如何轻松创建高质量的推荐计划内容。重点展示专业模板的强大功能，结合HeyGen的文本转视频功能以及多平台分发的纵横比调整和导出灵活性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的宣传视频制作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了AI驱动的视频创作。您可以利用专业模板、逼真的AI化身和文本转视频功能，快速制作引人注目的宣传视频。
HeyGen的AI视频生成器的核心功能是什么？
HeyGen的AI视频生成器使用户能够轻松将脚本转化为视频。它包括强大的文本转视频功能、逼真的语音生成以及自动字幕/说明文字以提高可访问性。
我可以自定义HeyGen创建的视频的视觉风格吗？
可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的视频与公司的美学一致。您可以自定义专业模板、添加您的标志并调整颜色以保持品牌一致性。
HeyGen如何协助创建推荐计划更新视频？
HeyGen是理想的推荐系统更新视频制作工具，使市场经理能够快速制作引人入胜的内容。您可以使用AI驱动的视频创作轻松传达推荐计划的更新，确保清晰和影响力。