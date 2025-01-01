推荐宣传视频制作工具：利用AI提升您的潜在客户
通过强大的从脚本到视频功能轻松生成引人注目的营销内容，推动新的潜在客户。
想象一个30秒的积极宣传视频，专为小企业主和市场经理设计，旨在吸引新的潜在客户。视觉上，它明亮且专业，配有友好的旁白，解释他们如何轻松使用HeyGen的丰富模板和场景创建引人注目的推荐宣传视频，以简化启动推荐计划。
示例提示词1
创建一个45秒的动态社交媒体视频，目标是希望快速制作引人入胜的AI视频的内容创作者和社交媒体营销人员。视觉风格应现代且充满活力，伴随着充满活力的背景音乐，由AI化身展示HeyGen作为宣传视频制作工具的能力，非常适合多样化的社交媒体内容。
示例提示词2
开发一个清晰且具有指导性的60秒视频，面向现有客户和新用户，引导他们了解参与推荐计划的好处。视觉风格干净简洁，旁白语调温暖亲切，通过HeyGen的从脚本到视频功能简化的逐步说明进行快速解释。
示例提示词3
制作一个30秒的时尚营销视频，面向市场团队和初创公司，展示HeyGen强大的AI视频生成能力如何改变他们创建营销活动的方式。视频应具有快速剪辑和由HeyGen的语音生成功能生成的自信专业的旁白，突出效率和高质量输出。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
利用AI驱动的脚本写作或输入您自己的文本。HeyGen的AI视频生成器将把您的信息转化为引人入胜的视觉内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多种专业模板和AI化身中选择，以引人入胜的方式展示您的推荐计划信息。
3
Step 3
应用您的品牌
使用HeyGen的品牌控制个性化您的宣传视频，包含您的标志和品牌颜色，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享
使用纵横比调整和导出功能优化您的推荐视频以适应任何平台。在社交媒体和营销活动中分享您准备好的视频，以吸引新的潜在客户。
常见问题
HeyGen如何提升我在营销活动中的宣传视频制作体验？
HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的AI视频。利用我们直观的界面和多样化的模板，制作吸引人的营销内容，为您的推荐计划带来新的潜在客户。
是什么让HeyGen成为满足多样化需求的有效AI视频生成器？
HeyGen通过提供逼真的AI化身和强大的从文本到视频功能而脱颖而出。这使您能够快速生成高质量的AI视频，适用于各种营销活动和社交媒体。
HeyGen是否提供高级视频编辑功能，如字幕和纵横比选项？
是的，HeyGen包括强大的AI视频编辑功能。您可以轻松添加字幕，生成语音，并利用纵横比调整和导出功能优化您的AI视频以适应不同平台。
HeyGen能否帮助进行AI驱动的脚本写作，以高效创建营销内容？
当然可以。HeyGen集成了AI驱动的脚本写作，以简化您的内容创建过程。此功能与我们的AI视频生成器结合，帮助您快速为您的观众制作专业的营销内容和AI视频。