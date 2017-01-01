招聘视频制作工具：通过视频简化招聘

使用HeyGen的AI虚拟形象创建引人入胜的招聘视频，吸引顶尖人才，讲述引人入胜的雇主品牌故事。

想象一个充满活力的30秒视频，通过真实的B-roll镜头和友好的旁白生动展示您独特的公司文化。HeyGen的旁白生成功能将帮助您轻松表达您的价值观，以吸引顶尖人才。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
人力资源专业人士可以轻松设计一个专业的45秒视频，展示如何使用HeyGen丰富的模板和场景创建招聘视频，利用清晰的视觉效果和明确的叙述来简化内容创作过程。
示例提示词2
为了有效突出强大的雇主品牌，开发一个针对社交媒体平台的60秒激励视频，面向市场营销经理，展示动态视觉效果和振奋人心的配乐。通过HeyGen的字幕/说明文字最大化可访问性和覆盖面，以实现更广泛的参与。
示例提示词3
制作一个引人入胜的30秒视频，非常适合创新的人力资源团队，展示如何以未来感的视觉风格和充满活力的配乐生成引人注目的招聘内容。使用HeyGen的AI虚拟形象即时呈现关键信息，让您的信息栩栩如生。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘视频制作工具的工作原理

无需复杂的编辑软件，轻松制作展示公司文化并吸引理想候选人的引人入胜的招聘视频。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从专业设计的“视频模板”库中选择，或从空白画布开始。我们的“模板和场景”功能直观易用，允许快速开始或完全自定义，以创建理想的招聘视频。
2
Step 2
添加您的招聘内容
整合关键的“招聘内容”，如职位描述、公司价值观和推荐信。利用“从脚本到视频”功能，将您的书面文本即时转换为引人入胜的视频旁白。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过轻松整合公司标志、特定颜色和字体来加强您的“雇主品牌”。我们的“品牌控制”确保每个视频都能反映您的独特身份和价值观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的引人入胜的视频，并以多种格式导出。通过“纵横比调整和导出”，您可以优化内容以适应不同平台，随时准备“吸引顶尖人才”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出您的公司文化和员工推荐

.

利用AI创建真实的视频，展示您充满活力的公司文化并分享引人入胜的员工故事。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们的招聘营销策略？

HeyGen使您能够快速创建专业的招聘视频，有效展示您的公司文化，帮助您吸引顶尖人才。这通过高效制作引人入胜的视频内容来简化您的招聘营销策略，捕捉您的雇主品牌。

HeyGen是否提供AI视频模板以简化招聘内容创作？

是的，HeyGen提供了一个多样化的AI视频模板库，专为简化引人入胜的招聘内容创作而设计。这些模板使用户即使没有丰富的视频编辑经验也能高效制作高质量的招聘视频。

我们可以使用HeyGen定制带有特定公司品牌的招聘视频吗？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在每个招聘视频中完全整合您的雇主品牌。您可以轻松添加公司标志、特定品牌颜色和独特的视觉元素，以确保您的视频内容与品牌形象完美契合。

HeyGen的AI虚拟形象和旁白如何改善招聘视频的制作过程？

HeyGen的逼真AI虚拟形象和先进的旁白生成功能使您无需演员或大量录音设备即可制作一致且引人入胜的视频内容。这一创新使高质量招聘视频的制作更快、更具可扩展性，显著提升您的整体视频内容制作。