招聘视频生成器：更快吸引顶尖人才
通过引人入胜的招聘视频提升雇主品牌，利用HeyGen的AI化身进行动态讲述，吸引顶尖人才。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个专为人力资源经理和招聘人员打造的30秒视频，展示他们如何轻松创建专业的招聘视频。视频应采用现代高效的视觉风格，利用HeyGen的丰富模板和场景来突出各种职位角色。一个欢快、专业的旁白将引导观众快速了解过程，强调快速视频制作在多样化招聘需求中的成本效益。
开发一个60秒的叙事驱动型招聘视频，专注于员工故事，面向LinkedIn等平台的潜在候选人。该视频应展示公司内多样的职业发展路径和个人成长机会，采用鼓舞人心且动态的视觉风格。利用HeyGen的语音生成功能进行引人入胜的旁白，并添加字幕以确保在各种社交媒体平台上的可访问性和参与度，使入职旅程显得亲切而令人兴奋。
为忙碌的招聘经理和营销团队制作一个简洁的20秒招聘视频，突出使用招聘视频生成器的速度和专业性。视觉风格应快速且流畅，采用快速剪辑和专业图形以传达效率。该视频应利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种数字平台上的最佳展示，迅速吸引注意力，并为将AI功能整合到他们的招聘策略中提供有力的理由。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我们的招聘流程以吸引顶尖人才？
HeyGen是一个直观的招聘视频生成器，使您能够创建引人入胜的雇主品牌内容以吸引顶尖人才。利用我们的AI功能简化视频制作流程，有效展示您的公司文化。
HeyGen提供哪些AI功能来创建动态招聘视频？
HeyGen利用先进的AI功能简化招聘视频制作。您可以使用AI化身和语音将文本转化为引人入胜的视频，并即时添加专业字幕。我们多样化的视频模板也为引人入胜的故事讲述提供了快速的起点。
HeyGen是否支持通过引人入胜的公司文化视频来提升雇主品牌？
是的，HeyGen帮助您通过创建引人入胜的公司文化视频来加强雇主品牌，与候选人产生共鸣。利用我们强大的视频制作工具，为社交媒体和LinkedIn等平台制作引人入胜的故事内容。展示您独特的工作环境，有效吸引顶尖人才。
HeyGen是否易于没有视频编辑经验的团队使用？
当然，HeyGen是一个在线视频编辑器，旨在提高可访问性，使任何人都能在没有经验的情况下创建高质量的招聘视频。我们直观的平台使视频制作在所有招聘需求中都具有成本效益和高效性。您可以快速生成专业内容以支持您的招聘工作。