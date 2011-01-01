招聘培训视频：提升您的招聘流程
通过使用HeyGen的AI化身轻松创建的高质量培训内容，赋能招聘经理，提供引人入胜的动态学习体验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态视频，展示使用社交媒体进行人才获取的创新策略，专为人才获取专家设计。视频应现代且充满活力，结合屏幕文字覆盖和示例。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作内容，并访问其媒体库/素材支持以获取引人注目的视觉效果。
制作一个30秒的引人注目的视频，面向人力资源领导者和招聘经理，强调强大的雇主品牌在吸引理想候选人中的关键作用。视觉和音频风格应精致且有说服力，使用简洁的图形和专业的背景音乐。使用HeyGen的现成模板和场景开始，并使用纵横比调整和导出功能为不同平台量身定制。
创建一个90秒的招聘培训视频，面向人力资源专业人士和领导层，深入探讨多样性、公平性和包容性，以及如何在招聘中减轻无意识偏见以吸引顶尖人才。视觉风格应富有同情心，配以多样化的图像，并伴有平静、信息丰富的语音解说。通过HeyGen的功能添加字幕/说明文字，确保全面的可访问性，以扩大覆盖面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升招聘培训视频？
HeyGen通过AI化身和文本到视频功能，帮助招聘经理和招聘人员创建引人入胜的招聘培训视频。这简化了各种招聘最佳实践的高质量培训内容的制作。
HeyGen为招聘人员提供了哪些AI功能？
HeyGen为招聘人员提供先进的AI功能，使他们能够将脚本转化为专业的培训视频，配有多样化的AI化身和语音解说。这大大简化了关于如资源策略和面试等主题的视频培训内容的创建。
HeyGen能否支持人才获取的品牌化培训内容？
当然可以。HeyGen使人才获取团队能够在所有培训视频中整合品牌控制，包括标志和颜色。这确保了所有招聘课程和入职材料的一致雇主品牌。
HeyGen如何促进招聘和雇用视频的高效创建？
HeyGen通过直观的模板和全面的媒体库加速招聘和雇用视频的制作。这使公司能够快速建立一个强大的视频库，用于持续的招聘培训和员工入职流程。