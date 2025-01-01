终极招聘概览视频生成器

使用HeyGen的多样化视频模板，快速创建引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化并吸引顶尖人才。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的专业人士设计一个45秒的招聘视频，提供对特定部门的真实幕后视角。使用HeyGen的模板和场景来构建叙述，配以清晰的字幕/说明，突出关键职责和成长机会，确保信息清晰，适合那些寻求人才招聘职位的人。音频应平静且信息丰富，补充视觉导览。
示例提示词2
制作一个动态的30秒雇主品牌视频，面向人力资源专业人士，展示使用AI招聘视频生成器的效率。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速创建引人入胜的内容，确保视觉风格干净专业，强调展示您独特公司价值观的简便性。此视频将突出他们如何快速生成有影响力的品牌故事。
示例提示词3
为新入职员工特别制作一个50秒的欢迎视频，提供入职流程概览。视觉和音频风格应支持且清晰，整合媒体库/库存支持元素以说明关键里程碑。利用HeyGen的AI化身引导新团队成员了解基本信息，使他们的初始体验无缝且信息丰富。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘概览视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动视频生成器，轻松制作引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化并吸引顶尖人才。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的视频脚本或选择预设计的视频模板。我们的从脚本到视频功能将您的文字转化为引人入胜的视觉效果，形成您招聘视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择引人注目的AI化身来代表您的品牌或从我们的媒体库中加入相关的库存视频来增强您的信息。这将使您的公司文化在视觉上栩栩如生。
3
Step 3
添加专业润色
通过高质量的配音生成和自动字幕来完善您的视频，确保您的信息清晰且易于访问。应用可定制的品牌化以保持一致的公司形象。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的招聘概览视频完成，轻松以各种纵横比导出，以便在社交媒体平台和您的招聘网站上无缝分享。用您新的引人入胜的内容吸引顶尖人才。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示真实的公司文化

生成真实的员工推荐和公司文化视频，以建立信任并告知潜在员工您的工作环境。

常见问题

HeyGen的AI招聘视频生成器如何帮助吸引顶尖人才？

HeyGen的AI招聘视频生成器允许您快速创建引人入胜的招聘视频，使用AI化身和从脚本到视频的功能。这个强大的工具帮助您有效展示公司文化，并通过专业、引人注目的内容吸引顶尖人才。

HeyGen提供哪些功能用于快速创建雇主品牌视频？

HeyGen提供了广泛的视频模板库和可定制的品牌控制，允许人力资源团队快速制作专业的雇主品牌视频。您可以确保所有内容的一致品牌化，使快速视频创建变得轻而易举。

HeyGen如何使招聘视频在不同平台上易于访问和定制？

HeyGen使您能够生成带有自动字幕的招聘视频，并提供各种定制选项，包括媒体库集成和纵横比调整。这确保了您的视频职位描述在社交媒体上得到优化，覆盖更广泛和多样化的受众。

HeyGen能否直接从脚本创建招聘视频？

是的，HeyGen具备强大的从脚本到视频功能，利用先进的AI化身和高质量的配音生成。这使您能够轻松地将书面内容转化为引人入胜的专业招聘视频，简化您的人才招聘流程。