终极招聘概览视频生成器
使用HeyGen的多样化视频模板，快速创建引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化并吸引顶尖人才。
为有经验的专业人士设计一个45秒的招聘视频，提供对特定部门的真实幕后视角。使用HeyGen的模板和场景来构建叙述，配以清晰的字幕/说明，突出关键职责和成长机会，确保信息清晰，适合那些寻求人才招聘职位的人。音频应平静且信息丰富，补充视觉导览。
制作一个动态的30秒雇主品牌视频，面向人力资源专业人士，展示使用AI招聘视频生成器的效率。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速创建引人入胜的内容，确保视觉风格干净专业，强调展示您独特公司价值观的简便性。此视频将突出他们如何快速生成有影响力的品牌故事。
为新入职员工特别制作一个50秒的欢迎视频，提供入职流程概览。视觉和音频风格应支持且清晰，整合媒体库/库存支持元素以说明关键里程碑。利用HeyGen的AI化身引导新团队成员了解基本信息，使他们的初始体验无缝且信息丰富。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen的AI招聘视频生成器如何帮助吸引顶尖人才？
HeyGen的AI招聘视频生成器允许您快速创建引人入胜的招聘视频，使用AI化身和从脚本到视频的功能。这个强大的工具帮助您有效展示公司文化，并通过专业、引人注目的内容吸引顶尖人才。
HeyGen提供哪些功能用于快速创建雇主品牌视频？
HeyGen提供了广泛的视频模板库和可定制的品牌控制，允许人力资源团队快速制作专业的雇主品牌视频。您可以确保所有内容的一致品牌化，使快速视频创建变得轻而易举。
HeyGen如何使招聘视频在不同平台上易于访问和定制？
HeyGen使您能够生成带有自动字幕的招聘视频，并提供各种定制选项，包括媒体库集成和纵横比调整。这确保了您的视频职位描述在社交媒体上得到优化，覆盖更广泛和多样化的受众。
HeyGen能否直接从脚本创建招聘视频？
是的，HeyGen具备强大的从脚本到视频功能，利用先进的AI化身和高质量的配音生成。这使您能够轻松地将书面内容转化为引人入胜的专业招聘视频，简化您的人才招聘流程。