招聘信息视频制作工具：更聪明、更快地招聘
通过从脚本到视频的功能轻松将职位描述转化为引人入胜的招聘视频，吸引顶尖人才。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒招聘视频，专门针对有经验的软件工程师，详细介绍职位描述中的关键职责并突出具有挑战性的项目。视觉风格应专业且简洁，结合动画文字叠加和HeyGen“媒体库/素材支持”中的相关技术导向素材。清晰、权威的旁白将引导观众了解这一机会，确保所有重要细节得到有效传达。
制作一个动态的30秒视频，展示如何轻松创建社交媒体平台的招聘视频。此提示应吸引寻求高效使用招聘视频制作工具的人力资源专业人士。视觉方法应快速，结合HeyGen界面的屏幕录制，同时由富有表现力的“AI化身”传达关键优势和行动号召。现代欢快的音乐将提供音频品牌。
设计一个鼓舞人心的50秒视频，面向应届毕业生，邀请他们探索创新公司的职业机会。这个可定制的品牌视频应展示职业成长和专业发展的理想画面，并配以激励人心的音乐。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效叙述公司的使命和员工价值主张，鼓励观众申请并帮助吸引顶尖人才。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI招聘视频创作工具如何帮助我的公司吸引顶尖人才？
HeyGen的AI招聘视频创作工具使企业能够制作引人入胜的招聘视频，展示其独特的公司文化。通过利用AI驱动的功能，您可以有效传达信息，并通过专业且吸引人的内容吸引顶尖人才。
HeyGen提供哪些功能来创建可定制的招聘视频？
HeyGen提供强大的功能来创建个性化的招聘视频，包括多种视频模板和可定制的品牌选项，以匹配您公司的身份。您还可以利用逼真的AI化身，以一致性和影响力传达您的招聘信息。
HeyGen是否简化了从脚本制作招聘视频的过程？
是的，HeyGen通过允许您使用其从脚本到视频的功能直接从脚本生成内容，大大简化了招聘视频的制作过程。这个简化的过程，加上直观的视频编辑器，使得制作高质量视频变得高效且易于访问。
HeyGen能否帮助优化各种社交媒体平台的招聘视频？
HeyGen通过支持多种纵横比和提供自动字幕，帮助优化您的招聘视频以适应不同的社交媒体平台。这确保了您的信息对更广泛的受众具有吸引力和可访问性，增强了您的推广效果。