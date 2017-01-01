生成一个充满活力的45秒招聘营销视频，旨在吸引潜在候选人，特别是Z世代和千禧一代，展示公司的动态文化。视觉风格应现代且引人入胜，展示多样化的团队合作和创新场景，配以欢快的背景音乐和友好、专业的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象代表现有员工分享他们的经验，使“雇主品牌视频”显得真实且前沿，展示“AI视频生成器”在人才吸引中的力量。

生成视频