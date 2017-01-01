招聘活动视频制作工具：吸引顶尖人才

创建引人入胜的招聘视频，吸引顶尖人才。利用HeyGen的文本转视频功能快速构建引人注目的活动。

制作一个吸引顶尖人才的45秒视频，展示您充满活力的公司文化。这个充满活力和积极向上的视频应包含真实的员工见证，能够引起潜在求职者，尤其是年轻专业人士的共鸣。利用HeyGen的配音生成功能为叙述增添个性，并使用字幕/说明文字以提高可访问性。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个时长60秒的精美招聘视频，突出您组织内的创新和特定职位，目标是技术或创意领域的专业人士。视觉风格应具有未来感和专业性，强调所涉及的先进技术和突破性工作。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键职位的优势，并从多样化的模板和场景中选择，打造出精致的外观。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒“生活中的一天”视频，为毕业生和入门级候选人提供一个可亲的幕后视角。语气应友好且引人入胜，展示团队的积极日常体验，有效地建立雇主品牌。结合HeyGen的媒体库/素材支持，使用文本转视频功能从脚本快速生成角色介绍。
示例提示词3
设计一个具有说服力的45秒招聘活动视频制作工具，包含直接的行动号召，激励各个层次的求职者申请。视频应具有清晰、鼓舞人心的语调和强烈的品牌形象，重点突出加入团队的好处。通过使用HeyGen的字幕/说明文字和适应不同平台的纵横比调整与导出，确保信息传达给广泛的受众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘活动视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化，吸引顶尖人才，并通过我们的AI视频生成器加强您的雇主品牌。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从各种预设计的模板和场景中选择，以启动您的项目。快速开始制作您的招聘视频。
2
Step 2
创建引人入胜的视觉效果
利用我们广泛的媒体库/素材支持，添加引人注目的视觉效果和图像。展示您独特的公司文化。
3
Step 3
添加引人入胜的配音
使用HeyGen的配音生成添加专业配音。这将增强您视频的叙述。
4
Step 4
导出您的活动视频
视频完成后，使用纵横比调整和导出功能将其调整为适合任何平台。有效推广您的雇主品牌。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示公司文化和价值观

制作激励人心的视频，突出您公司的独特文化和价值观，吸引潜在员工并建立信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人入胜的招聘视频？

HeyGen是一个强大的招聘活动视频制作工具，让您轻松创建吸引顶尖人才的招聘视频。利用HeyGen直观的AI功能，包括AI虚拟形象和文本转视频，来高效制作展示您雇主品牌的引人入胜的内容。

HeyGen为招聘视频制作工具提供了哪些AI功能？

作为一个先进的AI视频生成器，HeyGen提供了强大的AI功能，用于创建动态的招聘视频。您可以利用AI虚拟形象、自动字幕和逼真的配音，通过用户友好的拖放编辑器来简化视频制作过程。

HeyGen能否通过招聘视频提升我们的雇主品牌？

当然可以，HeyGen使您能够通过创建真实反映公司文化的引人入胜的招聘视频来显著提升您的雇主品牌。通过可定制的模板、品牌控制和丰富的库存视频和图片库，您可以始终如一地传达您的价值观并吸引顶尖人才。

HeyGen如何支持我招聘活动视频制作工具的创意元素？

HeyGen被设计为一个多功能的招聘活动视频制作工具，提供广泛的创意选项。您可以结合动画、多样的音乐曲目和自定义品牌来制作独特的视频，确保您的行动号召脱颖而出并引起潜在候选人的共鸣。