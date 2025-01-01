招聘活动视频生成器：快速吸引顶尖人才

创建引人入胜的视频，以强大的从脚本到视频功能提升您的雇主品牌并吸引候选人。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的引人注目的视频，适合社交媒体平台，目标是吸引渴望开始职业生涯的入门级候选人和应届毕业生。采用明亮、友好和欢迎的视觉风格，或许可以使用HeyGen的现成模板和场景，配以温暖、鼓舞人心的背景音乐。通过精确的字幕/说明确保清晰和可访问性，有效传达为何他们应该与您的公司制作招聘视频。
示例提示词2
制作一个60秒的精致招聘视频，针对考虑职业变动的资深专业人士，强调贵组织的领导力和影响力。视觉呈现应专业且激励人心，可能会展示逼真的AI化身传递关于公司价值观的关键信息。平静、权威的旁白，可能伴随细腻的古典音乐，将增强视频的庄重感，展示强大的招聘视频制作工具如何改变观念。
示例提示词3
生成一个简洁的20秒招聘活动视频，完美捕捉被动求职者在各种信息流中快速浏览时的注意力。采用视觉上引人注目且吸引眼球的风格，快速剪辑和动态屏幕文字，通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松实现。音频应为充满活力的短音乐循环，旨在最大化影响力，使其成为有效的AI视频生成器输出。
复制提示
复制提示
粘贴到创建框中
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘活动视频生成器的工作原理

通过AI驱动的简单性，轻松制作引人入胜的招聘视频，吸引顶尖人才并加强您的雇主品牌。

1
Step 1
选择您的起点
从多种专业设计的“视频模板”中选择，以启动您的招聘活动，或从空白画布开始，使用我们的模板和场景进行完全的创意控制。
2
Step 2
使用AI创建您的信息
粘贴您的职位描述或活动脚本，“从脚本到视频”功能将立即生成自然的配音。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过添加公司标志、特定的色彩方案和自定义字体，整合您的“雇主品牌”，以确保所有视频的视觉一致性。
4
Step 4
导出并吸引您的观众
完成您的视频，确保使用我们的字幕/说明功能生成“自动字幕”以提高可访问性，然后以各种纵横比导出，以便在所有社交媒体平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过雇主品牌激励候选人

.

制作激励人心的视频，突出公司文化和价值观，激励潜在员工加入您的团队。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的招聘视频？

HeyGen是一个AI视频生成器，可以让您轻松创建招聘视频。利用我们多样的视频模板和逼真的AI化身，制作引人注目的雇主品牌内容，并配以专业的配音。

HeyGen是否简化了招聘视频制作过程？

当然。HeyGen通过其直观的拖放编辑器简化了招聘视频制作过程。轻松将文本转换为视频，并自动添加字幕，以高效地覆盖更广泛的受众。

招聘活动视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen的招聘活动视频生成器提供强大的品牌控制，允许您使用公司标志和颜色自定义视频。访问免版税音乐和库存媒体库，以保持一致的雇主品牌形象。

HeyGen视频可以在各种社交媒体平台上使用吗？

是的，HeyGen视频设计用于在各种社交媒体平台上具有多功能性。利用视频编辑器中的AI功能，轻松调整内容的不同纵横比，确保无论您在哪里分享招聘视频，都能获得最佳参与度。