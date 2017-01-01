终极招聘活动生成器
通过HeyGen强大的从脚本到视频功能，快速创建令人惊叹的招聘活动和引人入胜的职位空缺帖子。
创建一个30秒的动态视频，面向LinkedIn和Instagram上的求职者，宣布新的“职位空缺”。视觉风格应现代且充满活力，结合动画文字覆盖和快速转场，并由HeyGen的语音生成功能生成的欢快、专业的旁白，使其成为完美的“LinkedIn帖子”。
示例提示词1
设计一个45秒的激励视频，以吸引对“志愿者招募”和社区参与感兴趣的人。视觉美学应温暖且以人为本，展示多样化的真实场景，配以富有同情心的旁白和柔和的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟人讲述引人入胜的见证，增添“创意”元素，同时确保字幕/说明文字的可访问性。
示例提示词2
为人力资源专业人士和小企业主制作一个简洁的60秒教学视频，展示“招聘活动生成器”的高效性。视觉风格应简洁且节奏快，展示用户界面元素和快速结果，配以自信、清晰的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速构建各种“招聘设计”，突出平台的媒体库/素材支持多样化的视觉资产。
示例提示词3
开发一个视觉吸引力强的15秒竖屏视频，用于Instagram Stories，作为“我们正在招聘海报”。该视频应针对年轻专业人士和应届毕业生，展示一个友好且富有魅力的AI虚拟人介绍具体职位，配以充满活力的背景音乐。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应移动观看，创造一个引人入胜的“Instagram帖子”体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择您的招聘模板
首先从HeyGen的广泛专业招聘模板中选择。这些预设计的布局非常适合任何职位空缺海报、社交媒体帖子或内部公告，利用我们的模板和场景功能。
Step 2
添加您的品牌和详细信息
使用HeyGen的品牌控制个性化您的招聘设计，融入公司标志、颜色和具体职位详情。确保您的活动准确反映品牌形象。
Step 3
生成引人入胜的视频内容
通过整合动态视频提升您的职位空缺公告。利用HeyGen的AI虚拟人创建专业的演示者，他们可以用自然的声音传达关于职位和公司文化的关键信息。
Step 4
导出并分享您的活动
完成您的引人入胜的招聘海报或视频。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能生成适合LinkedIn、Instagram或您的招聘页面的平台版本，确保最大化的覆盖面和影响力。
常见问题
HeyGen如何成为强大的招聘活动生成器？
HeyGen通过使用AI虚拟人和从脚本到视频的功能，简化了“我们正在招聘海报”视频和职位空缺公告的创建，使您的招聘活动更加动态和有效。
我可以使用HeyGen为我的特定品牌定制招聘设计吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司标志和颜色融入所有招聘模板和“职位空缺海报”视频中，确保品牌一致性。
HeyGen的招聘视频支持哪些社交媒体平台？
HeyGen允许您生成适用于各种平台的招聘设计，如“Instagram帖子”、“LinkedIn帖子”和“Facebook帖子”，通过灵活的纵横比调整和导出选项，最大化您的社交媒体覆盖面。
我可以多快使用HeyGen创建现代招聘模板？
借助HeyGen丰富的模板库和从脚本到视频的功能，您可以快速制作专业的“招聘设计”和引人入胜的招聘视频，大大加快您的内容创建过程。