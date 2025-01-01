招聘对齐视频制作工具：更聪明地招聘

通过利用HeyGen的品牌控制，制作一致且有影响力的招聘视频，强化您的公司文化并吸引顶尖人才。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为了吸引顶尖人才，制作一个专业的45秒视频，解释您独特的招聘流程。利用HeyGen的从脚本到视频功能和多样化的模板和场景，创建一个动态的视觉叙述，以自信的旁白和现代图形吸引有经验的专业人士。
示例提示词2
为您的HR团队提供一个60秒的教学视频，演示如何为不同的职位定制招聘视频模板。这个时尚且信息丰富的视频，面向招聘人员和招聘经理，应该突出HeyGen的媒体库/素材支持，用于B-roll镜头，并通过自动字幕确保清晰度，配以充满活力的背景音乐。
示例提示词3
在社交媒体上通过一个引人入胜的30秒招聘营销短片吸引被动候选人。这个为社交媒体用户设计的简短而吸引人的视频，应该使用AI虚拟形象传递有说服力的信息，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，采用现代排版和时尚背景音乐以达到最大效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘对齐视频制作工具的工作原理

通过制作引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化并轻松吸引理想的候选人，简化您的招聘流程。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的职位描述或公司价值观。我们的平台利用从脚本到视频功能，立即将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择您的虚拟主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择，或上传您自己的媒体，以个性化您的信息并有效地代表您的品牌。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过添加标志、品牌颜色和自定义字体，整合您公司的独特美学，使用直观的品牌控制（标志、颜色）确保一致性。
4
Step 4
轻松导出和分享
一旦您的招聘视频完成，使用我们多功能的纵横比调整和导出功能，以各种格式生成，适合职业页面或社交媒体。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出公司文化和价值观

开发鼓舞人心的视频，有效传达您的公司文化和价值观，与潜在候选人保持一致。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建与品牌一致的招聘视频？

HeyGen通过可定制的视频模板，快速帮助您创建引人注目的、与品牌一致的招聘视频。利用AI虚拟形象和您的品牌工具包，包括标志和颜色，确保每个视频都能有效反映您的公司文化和雇主品牌。

HeyGen为招聘视频提供了哪些高级功能？

HeyGen提供先进的从文本到视频功能，允许您从脚本中生成逼真的AI虚拟形象和语音旁白。通过自动字幕和访问多样化的媒体库，增强您的招聘视频，以吸引顶尖人才并展示您的公司文化。

招聘人员能否轻松个性化HeyGen的视频模板？

是的，招聘人员可以轻松个性化HeyGen的可定制视频模板，以适应特定的职位角色和候选人体验。修改文本，添加自定义媒体，并选择AI虚拟形象，创建与不同求职者产生共鸣的独特招聘视频。

HeyGen如何简化招聘视频制作过程？

HeyGen通过从文本快速创建视频显著简化了招聘视频制作过程。这包括即时语音生成和自动字幕，使招聘人员能够高效地为社交媒体和其他平台制作高质量的视频内容，而无需复杂的编辑功能。