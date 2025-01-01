招聘广告视频生成器：用AI吸引顶尖人才
使用AI虚拟形象轻松制作吸引人的招聘视频，吸引潜在候选人并提升雇主品牌。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为需要快速制作品牌内容的市场团队和招聘人员开发一个30秒的动态宣传视频，使用“招聘视频制作器”。视觉和音频风格应快速、充满活力和鼓舞人心，展示多样化工作场景的快速剪辑，配合欢快的背景音乐和热情的旁白。突出HeyGen丰富的模板和场景，展示用户如何轻松定制品牌视频广告，确保内容创作的一致性和速度。
制作一个引人入胜的60秒叙事驱动视频，面向企业招聘人员和人才获取专家，旨在讲述公司文化的“动态故事”。视觉风格应温暖真实，结合员工的坦诚见证和办公室环境的精彩B-roll镜头，配以真诚的叙述性旁白。展示HeyGen的文本转视频功能如何让他们轻松将精心编写的故事转化为专业的招聘视频。
为国际公司和多元化组织设计一个40秒的包容性广告，利用“AI视频生成器”来吸引广泛的全球候选人群体。视频应具有全球性和信息性的视觉风格，展示多元化员工的清晰专业画面和多语言支持元素，由冷静权威的声音解说。强调HeyGen的字幕/说明功能，确保他们的“吸引人的招聘视频”对每位潜在候选人都可访问和理解，无论他们的母语是什么。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的招聘视频制作流程？
HeyGen是一款AI视频生成器，旨在帮助您轻松制作引人入胜的招聘视频。利用我们可定制的模板、多样化的AI虚拟形象库和丰富的素材库，快速高效地制作专业的招聘广告。
HeyGen提供哪些功能来定制招聘广告？
通过HeyGen，您可以完全定制招聘视频广告，整合您的品牌颜色、字体和标志。我们的在线视频编辑器还支持动态旁白、合适的音乐和自动字幕/说明，确保您的信息完美契合品牌并易于访问。
HeyGen能否快速创建引人入胜的AI招聘视频？
当然可以。HeyGen强大的AI功能使您能够高效生成高质量的招聘视频，利用文本转视频功能和广泛的AI演员选择。您可以探索数千个预制视频模板，以启动您的创意过程和动态叙事。
HeyGen如何支持在社交平台上分享招聘内容？
HeyGen简化了在各种社交平台上下载和分享完成的招聘视频的过程。通过灵活的纵横比调整和多样的导出选项，您的专业视频广告将在任何分发平台上保持最佳质量和外观。