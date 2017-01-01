招聘视频制作工具：更快吸引顶尖人才
轻松使用AI化身创建令人惊叹的招聘视频，展示您的公司文化，更快吸引顶尖人才。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和人力资源通才设计一个90秒的动态教程，展示如何高效使用HeyGen的预制模板创建招聘视频内容。视觉风格应充满活力和吸引力，利用模板定制步骤之间的快速过渡，而音频则配有欢快的背景音乐和清晰的分步说明。强调“模板和场景”如何简化制作引人入胜的员工招聘视频的过程，并自动添加“字幕/说明文字”以提高可访问性。
制作一个针对负责雇主品牌的营销团队的2分钟综合教学视频，详细介绍从脚本创建复杂招聘视频的过程。视觉风格应精致且具有企业感，包含HeyGen的“媒体库/素材支持”中的电影级素材，专业编辑并配有屏幕文字。音轨应为直接从脚本生成的鼓舞人心的专业旁白，展示如何有效建立雇主品牌。
为人才获取专家开发一个简洁的45秒社交媒体指南，说明如何为各种平台调整现有的员工招聘视频。视觉风格应现代且节奏快，重点展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，并进行不同视频方向的分屏比较。音频应为清晰欢快的解说，强调内容再利用的简便性，确保最大化覆盖面，同时自动添加“字幕/说明文字”以便在社交媒体上静音观看。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI功能如何简化员工招聘视频的制作？
HeyGen利用先进的AI功能，包括AI化身和文本转视频生成，使制作引人入胜的员工招聘视频变得高效。您可以快速将脚本转化为吸引人的招聘视频内容，提升招聘流程。
HeyGen提供哪些视频模板以有效定制招聘视频？
HeyGen提供多种专业视频模板，旨在根据不同需求定制招聘视频。这些模板让您能够快速创建有效展示公司文化并吸引顶尖人才的招聘视频内容。
我可以将自己的视频和品牌资产上传到HeyGen以制作专业的雇主品牌招聘视频吗？
可以，HeyGen允许您轻松上传自己的视频、图片和品牌特定资产，从而整合到您的招聘视频中。这确保您可以通过个性化内容持续建立强大的雇主品牌。
HeyGen如何简化为社交媒体添加字幕和导出招聘视频的过程？
HeyGen自动生成并将字幕整合到您的招聘视频中，确保可访问性和更广泛的覆盖面。完成后，您可以轻松将高质量的员工招聘视频导出为适合社交媒体平台的各种纵横比。