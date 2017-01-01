招聘视频生成器：快速吸引顶尖人才
通过专业的招聘视频简化您的招聘流程。我们丰富的模板和场景让您能够吸引理想的候选人并节省大量时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的30秒招聘视频，针对社交媒体平台上的被动求职者，快速展示具体的工作机会。视觉风格应快速节奏，配以引人注目的图形和动态文本动画，突出关键福利和职责，所有这些都与充满活力的现代音乐同步。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个引人注目的视频，吸引注意力并鼓励立即申请，使展示新工作机会变得更容易。
制作一个信息丰富的60秒视频，面向希望通过招聘视频生成器简化招聘流程的招聘经理和人力资源专业人士。视频应采用专业且简洁的美学风格，展示一个友好的AI化身，解释HeyGen如何帮助节省招聘时间和资源。音频将由清晰、清晰的语音叙述组成，详细说明平台的好处，而不使用过于技术化的术语。利用HeyGen的“AI化身”传递这一简洁而有影响力的信息，展示创建引人入胜的招聘视频的简便性和效率。
制作一个简洁的15秒视频广告，完美吸引年轻专业人士和Z世代在短视频社交平台上，突出您的公司作为一个创新的工作场所。采用时尚、视觉驱动的风格，配以大胆、影响力强的文本覆盖、快速剪辑和现代音效，立即吸引注意力。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，快速将简短、有力的信息转化为一个引人注目的视频，利用AI视频生成器的力量实现最大影响和覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的招聘视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，允许您轻松从文本创建高质量的招聘视频，显著节省时间和资源。利用我们可定制的模板和AI化身，快速制作吸引人的内容，帮助吸引候选人。
HeyGen能否通过创意视频内容提升我们的雇主品牌？
当然可以。HeyGen通过一系列创意工具帮助您赋予品牌人性化，包括动态文本动画、丰富的媒体库选项和个性化品牌控制。制作引人注目的视频，强有力地展示工作机会和您独特的公司文化。
HeyGen提供哪些创意工具用于制作引人入胜的招聘视频广告？
HeyGen为招聘视频广告提供强大的创意选项，包括丰富的可定制模板库以及添加语音和自动字幕的能力。轻松创建动态、引人注目的视频广告，在各种社交媒体平台上引起共鸣。
HeyGen如何帮助为潜在候选人创建沉浸式视频体验？
通过HeyGen，您可以将职位发布转化为动态视频内容，配以AI生成的故事叙述和视觉效果。我们的平台提供制作生动动画视频的工具，真正吸引并告知潜在申请人有关您公司的信息。