招聘内容视频制作器：吸引顶尖人才
轻松创建令人惊叹的招聘视频，展示您的公司文化，使用AI化身进行引人入胜的演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的30秒招聘视频，专为新技术职位而设，目标是活跃的求职者，采用专业且信息丰富的视觉风格。内容应清晰地概述关键职责和福利，利用HeyGen的语音生成功能，提供清晰自信的叙述，使其成为有效的视频职位描述。
创建一个鼓舞人心的60秒视频，在社交媒体平台上提升您的雇主品牌。该视频应结合丰富的库存素材和激励人心的音乐，向潜在候选人展示公司的价值观和使命。利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持，策划出引人共鸣的视觉效果，吸引广泛观众。
制作一个引人入胜的50秒视频，说明为什么您的公司是一个很好的工作场所，目标是积极研究您组织的候选人。这个招聘内容视频制作项目应包含真实的员工见解和动态的屏幕文字，通过HeyGen的字幕/字幕功能自动生成字幕，确保可访问性和广泛传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化招聘视频的制作？
HeyGen的AI招聘视频创作工具简化了流程，让您可以轻松使用AI化身和文字转视频功能创建专业的招聘内容，节省时间和资源。这使您能够高效地制作引人入胜的招聘视频。
HeyGen提供哪些功能用于定制雇主品牌视频？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括可定制的品牌标识和颜色、丰富的媒体库、库存素材和视频模板。这有助于您创建真正反映公司独特文化的引人入胜的雇主品牌视频。
HeyGen能否有效提升我们的雇主品牌并吸引顶尖人才？
当然可以。HeyGen使您能够创建引人入胜的视频职位描述和真实的员工推荐，以展示您的工作环境和公司文化。这些专业的招聘视频将显著提升您的雇主品牌，并通过社交媒体等平台吸引顶尖候选人。
HeyGen是否易于用于制作高质量的专业招聘内容？
是的，HeyGen具有用户友好的拖放界面，使任何人都能直观地创建高质量的专业招聘内容。它还包括AI驱动的自动字幕和语音功能，确保您的视频为社交媒体做好准备。