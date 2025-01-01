招聘活动视频制作工具：吸引顶尖人才
创建引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化，并通过现成的模板和场景吸引顶尖人才。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个精致的60秒招聘视频，针对寻求职业晋升的资深专业人士，重点展示我们强大的雇主品牌以及特定部门的独特挑战和回报。采用专业的视觉风格，结合专家访谈和屏幕图形，配以由AI化身进行的冷静权威的旁白，利用HeyGen的AI化身功能实现一致且可信的展示。这个招聘视频旨在展示领导机会以及我们对吸引顶尖人才的承诺。
设计一个引人注目的30秒视频，专为吸引可能在寻找新机会的被动求职者而制作，展示与我们合作的无与伦比的好处。视觉和音频风格应为快节奏、视觉吸引力强的员工福利、工作与生活平衡计划和职业成长见证的蒙太奇，配以鼓舞人心的欢快音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装这个引人入胜的招聘视频，让观众轻松想象与我们团队的未来。
制作一个简洁的15秒招聘活动视频广告，针对准备迈出下一步并申请职位的个人。视频应采用直接且有冲击力的视觉风格，突出显示关键优势的粗体易读文字覆盖，并有明确的行动号召，配以充满活力的广告曲。通过集成HeyGen的字幕/字幕功能，确保可访问性并最大化信息保留，创建一个强大、引人注目的广告以鼓励立即申请。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的招聘视频？
HeyGen是一个强大的招聘视频制作工具，简化了创建专业广告视频的过程。利用我们用户友好的拖放编辑器和庞大的视频模板库，开发引人入胜的招聘视频，展示您的公司文化和雇主品牌，以吸引顶尖人才。
HeyGen的AI功能对创建招聘视频有帮助吗？
当然。HeyGen利用先进的AI驱动工具，包括AI化身和文本转视频功能，让您仅凭脚本就能生成引人入胜的内容。您可以轻松地使用品牌颜色和标志自定义视频广告，确保您的专业广告视频独一无二。
招聘视频有哪些品牌和自定义选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的招聘视频与您的雇主品牌完美契合。轻松整合您的品牌颜色、标志，并利用配音生成和自动字幕功能，创建专业广告视频。
HeyGen能支持完整的招聘活动视频策略吗？
是的，HeyGen作为一个全面的招聘活动视频制作工具，旨在支持您的整个策略。通过像纵横比调整和导出以及丰富的媒体库/库存支持等功能，您可以创建、定制和部署各种引人入胜的招聘视频，跨多个平台有效吸引顶尖人才。