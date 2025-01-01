使用我们的招聘视频制作工具解锁人才
轻松创建招聘视频，利用我们的直观模板和场景提升您的雇主品牌并吸引顶尖人才。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的90秒宣传视频，目标是希望提升雇主品牌的HR经理。利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，展示多元化的虚拟团队成员讨论公司文化，营造现代且友好的视觉美感。音频应友好且充满热情，强调无需演员即可轻松创建专业的AI招聘视频内容。
为新员工和HR团队设计一个详细的2分钟教程视频，说明如何使用HeyGen的模板和场景定制入职内容。视觉风格应高度信息化，包含清晰的图形和屏幕录制，逐步引导用户。确保字幕/说明文字始终突出显示，以增强所有观众的可访问性和理解力。
制作一个动态的45秒快速提示视频，专为社交媒体招聘人员量身定制，重点介绍HeyGen如何优化他们的招聘视频制作输出以适应各种平台。视觉上，这个视频应节奏快且充满活力，展示如何有效利用媒体库/素材支持以获得引人注目的视觉效果，并突出无缝的纵横比调整和导出功能。欢快、专业的配乐将保持观众的参与度，同时传达社交媒体的关键优化策略。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen提供哪些AI功能来创建有影响力的招聘视频？
HeyGen通过先进的AI功能帮助您创建招聘视频，包括逼真的AI虚拟形象和从脚本到视频的无缝生成。这使得HeyGen成为一个直观的AI招聘视频创作工具，大大提高了您作为招聘视频制作者的效率。
我可以使用HeyGen自定义招聘视频的特定品牌元素吗？
当然可以。HeyGen提供全面的可定制品牌控制，允许您在每个招聘视频中加入公司标志、特定颜色和独特资产。这有助于有效地强化您的雇主品牌并展示公司文化。
HeyGen如何简化从脚本到最终输出的招聘视频制作过程？
HeyGen通过提供强大的视频编辑器、丰富的视频模板和广泛的媒体库/素材支持来简化招聘视频的制作过程。您可以快速将脚本转化为精美的视频，并通过可定制的场景加速内容创作工作流程。
HeyGen是否支持为社交媒体招聘生成字幕和不同的纵横比？
是的，HeyGen提供自动字幕/说明文字生成，以增强招聘视频的可访问性和参与度。此外，您可以轻松利用纵横比调整功能来优化视频以适应各种社交媒体平台，确保您的职位空缺获得最大曝光。